Bastidores, silêncios e disco arranhado

Acompanhar um debate nos bastidores é interessante porque podemos ver as reações do(a)s candidato(a)s, principalmente quando ouvem as respostas às perguntas que foram feitas, mesmos que elas não lhes tenham sidos dirigidas. Nesse quesito, Cíntia Dias (PSOL) foi, de longe, a mais expressiva. Mas não apenas pelas suas reações. As falas e perguntas de Cíntia foram importantes porque mostraram a…