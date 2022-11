A proposta de criação da contribuição do agro em Goiás não é bem-vinda. O momento não é oportuno e soa até como espécie de perseguição, incidindo sobre determinados setores do agronegócio e minerais, quando sabemos que o tributo deve ser geral e isonômico, sem ser direcionado.

Acrescente-se a isso que a criação do Fundeinfra, um fundo gestor com representantes do governo e entidades de classe, para gerir colegiadamente os recursos a serem aplicados na infraestrutura, sob o comando do governo estadual e da Goinfra, pode ser um tiro no pé, sendo esse processo de gestão excessivamente burocrático e lento nas decisões. Muitos outros exemplos do passado não deram certo ou tiveram seus recursos contestados judicialmente ou até desviados para outros setores.

Pior ainda, pode ser passível de sonegação, quando não emitida a Nota Fiscal, direcionamento indevido de recursos para obras não prioritárias e, enfim, um problema sendo gestado para o futuro.

A Contribuição sobre o Agro está sendo criada para substituir a perda da arrecadação de ICMS sobre combustíveis, comunicações e energia elétrica, cuja alíquota foi drasticamente reduzida pelo governo federal e Congresso Nacional. Assunto que ainda está pendente de julgamento, pois sua inconstitucionalidade foi levantada por governadores e aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal, podendo voltar a ser como era antes.

A perda de mais de R$ 5 bilhões, alegada pelo Estado de Goiás, reflete perda de R$ 1,3 bilhão para os municípios. O estado recompõe sua receita e os municípios não. As complicações não são poucas e resta evidente que será contestada sua constitucionalidade, ficando pendente e incerta a sua receita.

O sistema tributário já é excessivamente complexo e a criação de mais uma contribuição setorizada não é o ideal para recompor perdas de arrecadação. O que existe por parte da população é uma expectativa de simplificação e redução da carga tributária e não a criação de mais um.

A situação é muito grave, pois o estado perde receita do ICMS sobre combustíveis, comunicação e energia elétrica cuja arrecadação era certa, fácil e sem possibilidades de sonegação e, para recompor, entra numa aventura para criar uma nova contribuição de difícil arrecadação, com recursos geridos por um fundo administrado coletivamente. Isto posto, é o pior dos mundos.

Demais disso, resta evidente que o custo vai se espalhar para outros setores da economia, não sendo surpresa nenhuma que no futuro venha também incidir sobre demais setores da cadeia produtiva, notadamente sobre o comércio e o setor de serviços, como já ocorreu no passado, quando imposto novo mais restrito depois avança sobre outros setores, gerando insegurança jurídica e econômica.

O governo federal, mais uma vez, retira impostos essenciais dos estados e municípios, fazendo cortesia com o chapéu alheio.

A concentração de recursos na União não é boa. Quando o governo federal impõe seu poder político e retira recursos dos entes federados, como ocorreu no passado na criação das Contribuições Sociais, Cofins e CSSL, cuja arrecadação não é repartida com estados e municípios, está ferindo o pacto federativo e concentrando ainda mais a arrecadação na esfera federal.

Cairon Ribeiro dos Santos é advogado tributarista