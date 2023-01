Na primeira semana do governo Lula, uma desconhecida conversou com Jair Bolsonaro em Orlando, saiu saltitante e postou uma mensagem cifrada, avisando que dali a alguns dias haveria “novidades”. Ninguém deu bola, porque parecia só mais uma “bolsonarice”, mas mostra o quanto o ex-presidente estava ciente - senão à frente - da tentativa de golpe que o Brasil sofreu e o mundo, perplexo, assistiu no domingo, 8 de janeiro de 2023.

Foi mais um alerta, como um caminhão de querosene no aeroporto da capital da República, carros e ônibus incendiados, ameaça de invasão da sede da Polícia Federal, milhares de insanos em torno de quartéis, cerco a três refinarias do País. Mas o sinal amarelo não disparou.

O governador Ibaneis Rocha foi no mínimo leniente e seu secretário de Segurança, Anderson Torres, se mandou de véspera para os States, onde estava Bolsonaro, e deve ser preso, depois de descoberto seu rascunho de decreto para Bolsonaro melar as eleições. Golpe! Jogar toda a culpa neles, porém, é só conveniência. Eles são parte de algo maior.

A cadeia de falhas é grande demais, grave demais, para se reagir assim: “Ah! Mas o (bolsonarista) Ibaneis garantiu que estava tudo calmo, sob controle”. Ibaneis era confiável? E por que o ministro Flávio Dino baixou um ato interditando Anderson Torres na Segurança do DF? Porque o passado de Torres condena, ou o futuro dele ameaçava?

Após limpar a área no DF, começa a ser verbalizada, até por Lula, a suspeita de algo profundamente grave e assustador: o inimigo mora ao lado. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) evaporou. O Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), subordinado ao Comando Militar do Planalto (CMP) - portanto, ao Exército - agiu como se fosse um dia qualquer e assistiu, inerte, aos criminosos subindo a rampa e quebrando tudo.

Aos poucos, Lula vai liberando suspeitas que não devem ser só dele e do governo dele, mas de todo o País. Já no domingo, dizia que, se houve omissão “dos nossos”, seria punida. Na terça, se referia a “generais”. Na quinta, falava abertamente sobre sua desconfiança sobre a responsabilidade e as intenções de boa parte dos militares, perguntando: quem deixou a porta do Planalto aberta?

Falharam Defesa, Exército, Marinha, Aeronáutica, PF, STF, Câmara, Senado, que nem levaram em conta os alertas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O PT mira José Múcio (Defesa), mas por que só ele? Os bolsonaristas espalham que o golpe foi coisa do PT e da esquerda (tem quem acredite...), mas, se há infiltração, é de bolsonaristas no governo Lula.

