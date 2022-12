Existe um crescente número de pesquisas mostrando a importância do sono para a saúde integral do ser humano. Antes interpretado como um momento onde o nosso cérebro desligava para dormir, hoje está bem claro que a atividade cerebral fica muito ativa durante o sono e uma noite mal dormida significa muito mais que a incômoda ressaca do dia seguinte.

Episódios sucessivos de pausas respiratórias com queda de oxigenação por todo o corpo aceleram o processo de adoecimento por doenças cardiovasculares como arritmia cardíaca, infarto do miocárdio, hipertensão arterial bem como para as doenças cerebrovasculares (AVC) e pulmonares (asma, enfisema e fibrose pulmonar), e tudo isso ocorre de maneira silenciosa durante a noite e sem que as pessoas percebam isso.

É até curioso, pois muitas pessoas com esses distúrbios do sono acreditam que dormem muito bem, até dizem: “meu sono é bom, e só encostar que eu durmo”; e esse é o principal sintoma dos problemas do sono: a sonolência excessiva diurna.

Dentre os mistérios desvendados do nosso sono, recentemente foi publicado um artigo sobre alterações do sono e a consolidação da memória. Nesse estudo um grupo de pacientes com diagnóstico de apneia do sono foi comparado com grupo de indivíduos saudáveis.

Os participantes memorizaram cenas com objetos de primeiro plano negativos ou neutros colocados em fundos neutros antes de uma noite de sono gravada através de um aparelho de polissonografia.

No outro dia pela manhã, eles completaram um teste de reconhecimento no qual objetos e fundos da cena vista no dia anterior além de novas cenas apresentadas separadamente e uma de cada vez, foram julgados como antigos, novos ou semelhantes em comparação com o que havia sido visto anteriormente. Os pacientes com apneia do sono apresentaram déficit na memória de reconhecimento das cenas, o reconhecimento geral bem-sucedido correlacionou-se positivamente com a eficiência do sono e o sono REM.

Os achados desse estudo indicam que o sono fragmentado e o sono REM reduzido, ambas características da apneia do sono, estão associados a rupturas no comprometimento da memória geral e na memória precisa para o conteúdo emocional, o que poderia alterar a regulação emocional e contribuir para mais alteração importante e preocupante causada pela apneia do sono.

Embora pesquisas até o momento tenham implicado a AOS (apneia obstrutiva do sono) em prejuízos da consolidação da memória motora, espacial e declarativa durante a noite, dada a alta prevalência de sintomas depressivos (35%) e ansiosos (32%) em pacientes com AOS, é surpreendente que, até onde sabemos, não tenha havido estudos rigorosos com foco no efeito da AOS na dependência emocional do sono.

Esse é um tema indissociável da nossa vida em qualquer fase, é muito importante dormir bem, em uma vida cada vez mais tecnológica onde os celulares fazem parte do ritual do nossa hora de dormir, fica uma preocupação muito grande até onde vamos trocar nossas horas de sono por aumento de produção no trabalho ou mais algumas horas de lazer. Essa pode ser um troca muito desvantajosa pois dormir com qualidade é um processo ativo, necessário e vital para nossa saúde.



(Marcelo Fouad Rabahi é médico pneumologista e especialista em medicina do sono, é professor titular da Faculdade de Medicina da UFG e diretor clínico do Hospital Albert Einstein - Goiânia)