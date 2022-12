O transporte coletivo é um direito social, colocado em patamar constitucional idêntico ao da educação, saúde e segurança, além do sagrado mandamento constitucional do direito de locomoção. Tal classificação confere-lhe uma característica de serviço público diferenciado, cuja prestação, embora sofrendo os efeitos das leis de mercado, não deve a elas sujeitar-se.

Ao contrário das outras políticas públicas mencionadas, o transporte coletivo é financiado basicamente ainda pela tarifa do usuário na maioria dos municípios e não conta com fonte de recursos públicos para o seu financiamento. A pandemia do novo coronavírus mudou essa visão ao escancarar a necessidade de aporte de recursos públicos para o seu funcionamento.

Em Goiânia, o subsídio tarifário, criado recentemente, já é considerado o maior avanço do transporte público nos últimos tempos, mas infelizmente está ancorado em fontes ordinárias dos já escassos recursos dos orçamentos públicos. Daí que, assim como saúde e educação conquistaram fontes de recursos obrigatórias por meio de fundos próprios, o ideal seria a criação de um fundo para a mobilidade que pudesse garantir recursos, não somente para custear os serviços prestados aos cidadãos, mas também para investimentos em sua infraestrutura.

A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Grande Goiânia - RMTC é reconhecida nacionalmente como inovadora, mas por falta de investimentos, vem perdendo terreno para outras cidades e regiões que modernizaram a sua infraestrutura com a implantação de Metrô, BRT, corredores exclusivos, abrigos, semáforos inteligentes e modernização de sua frota com ônibus elétricos, ar condicionado, Wi-Fi e integração com outros modais de mobilidade.

Como se não bastasse a falta de investimento em infraestrutura, outras regiões como São Paulo e Distrito Federal já ensaiam a implantação da gratuidade integral no transporte público. Não é possível que tudo isso seja financiado pela tarifa ao usuário e com recursos ordinários dos entes públicos, ainda mais num cenário de crise econômica e perdas de receitas do ICMS.

Nesse sentido, assim como a Contribuição do Agro vai financiar a infraestrutura do transporte rodoviário, urge que se debata a criação de um Fundo de Mobilidade com a mesma motivação, mas com a finalidade de sustentar e melhorar o transporte coletivo no âmbito da RMTC, com fontes de recursos de acordo com a lei da mobilidade, cujo princípio é desestimular o transporte individual que tantos problemas causam ao trânsito e nas vias públicas e aumentar o uso do transporte coletivo, a partir da melhoria da qualidade dos serviços prestados.

As fontes de recursos sustentáveis, com essas características, seriam a criação de um adicional nas taxas de licenciamento e vistoria dos automóveis e motocicletas, os preços públicos cobrados de estacionamento rotativo e do transporte por aplicativo, com potencial suficiente para arrecadar anualmente cerca de R$ 300 milhões, o que resultaria numa solução definitiva e perene para o financiamento dessa importante política pública, livrando-a da dependência do concorrido orçamento dos entes públicos envolvidos e colocando a RMTC novamente no centro do protagonismo do transporte público no Brasil.



(Jeovalter Correia é mestre em gestão empresarial, é consultor em gestão pública)