O estado de Goiás é o centro de uma séria controvérsia fiscal. Trata-se de uma proposta do governo, inspirada em iniciativa semelhante implementada no Mato Grosso, voltada a instituir uma contribuição destinada ao Fundo Estadual de Infraestrutura - Fundeinfra, incidente sobre operações atinentes aos setores agrícola, pecuário e mineral. A medida, sob o aspecto econômico, é razoável e meritória. Juridicamente, todavia, não possui validade.

Os meus 19 anos de atuação profissional – entre docência e advocacia – vinculados ao Direito Tributário revelam a minha crítica à resistência dos segmentos sociais abastados em se submeterem à justa tributação, que permita a redução das dramáticas desigualdades que assolam o Brasil. A regressividade do nosso sistema tributário e a miríade de favores fiscais em nome das grandes empresas e dos indivíduos mais ricos são o principal fator obstrutivo de uma sociedade próspera, pacífica e sócio-ambientalmente adequada. O agronegócio exportador, em particular, conta com um regime tributário desproporcionalmente vantajoso, ancorado em políticas fiscais de incentivo e benefício que não são avaliadas quanto à produção de impactos benéficos para a sociedade. Ademais, o ITR – imposto incidente sobre a propriedade rural - é subutilizado no país e não cumpre o seu papel extrafiscal de promover a democratização do acesso à terra, a produção de alimentos saudáveis e o estímulo à agricultura familiar. É urgente e necessário, com efeito, adequar-se a tributação das monoculturas exportadoras e das atividades de mineração aos deveres de solidariedade tributária versados na Constituição de 1988.

É, igualmente, fundamental uma readequação do nosso federalismo fiscal, em especial após o sério ataque desferido pelo governo Bolsonaro aos estados, quando fez aprovar medidas como a LC 192 e a LC 194, com redução da arrecadação das unidades da federação e impacto nocivo aos pisos de dispêndios com saúde e educação. Os estados, de fato, estão em séria crise fiscal e necessitam de uma recomposição das receitas necessárias às políticas públicas em favor dos/as seus/suas cidadãos/ãs.

Nada disso, porém, tem o condão de validar medidas antijurídicas. A contribuição ao Fundeinfra é, sob o olhar do Direito Tributário, um nítido óbice à fruição da imunidade ao ICMS em produtos destinados à exportação. Viola, ademais, a premissa de que incentivos e benefícios são válidos quando promovem determinados objetivos sociais, assim concebidos de modo genérico e cotejados com os efeitos despertados em favor de toda a população. Não podem, portanto, ser vendidos ou condicionados a pagamento de valores pelos contribuintes imediatos. Exigir um pagamento como condição para a concessão de incentivo ou benefício significa restringir indevidamente, com base na conduta individual do contribuinte, os efeitos de medida indissociável do interesse público. Igualmente, como já se discute na ADI 6420, em trâmite no STF, esse tipo de “contribuição” encerra um adicional de ICMS e, desse modo, vincula receita de imposto a fundo, em descumprimento ao artigo 167 da Constituição. Sob o prisma do Direito Financeiro, o Fundeinfra traduz uma irreparável violação às restrições recentemente impostas pela EC 109 à criação de fundos.

A matéria, portanto, talvez seja justa. Não é, contudo, constitucional e, desse modo, não deve prevalecer.



(Francisco Tavares é professor da Faculdade de Direito da UFG)