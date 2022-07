Goiás regulamenta e-commerce

Tendência mundial, o comércio eletrônico tornou-se uma das principais opções dos brasileiros e, também, goianos. Atento a isto, o Governo de Goiás anunciou medidas especiais para o setor. Em uma ação conjunta, conseguimos viabilizar a regulamentação do e-commerce no Estado nos mesmos moldes do Distrito…