A reforma tributária precisa sair do papel. São anos de espera por essa lei que, se aprovada e sancionada, deve facilitar a lida das empresas com toda a papelada envolvida no recolhimento de impostos e contribuições. Essa burocracia consome um tempo precioso das empresas, principalmente as de médio e grande porte.

Num levantamento feito pelo Banco Mundial, o Brasil aparece como o país em que as empresas mais gastam tempo preparando esses documentos. São 1.958 horas anuais empregadas nessa finalidade. Considerando empresas com expediente diário de 10 horas, isso equivale a 196 dias inteiros de trabalho com a papelada da tributação.

Com toda a rapidez da internet, o Brasil não pode mais perder tempo nessa burocracia. Isso atrapalha o desenvolvimento das empresas, dos empregos e, consequentemente, da economia. É um problema que precisa ser atacado e resolvido de forma definitiva.

Fernando Haddad, um dos principais membros do governo de transição, disse que a reforma tributária será prioridade na nova administração. O setor produtivo torce para que essa promessa seja cumprida. Não é tarefa simples, já que a proposta precisa terminar sua tramitação no Congresso (e, claro, ser aprovada), mas o segmento empresarial espera dos parlamentares muita sensibilidade nessa votação.

Já são décadas e décadas de um sistema tributário que joga contra o Brasil. Agora, o País terá uma grande oportunidade de corrigir essas desigualdades. Os representantes do povo no Congresso poderão finalmente aprovar um texto que equilibre o recolhimento de impostos, ao mesmo tempo que estimula o ambiente de negócios. O momento nunca esteve tão propício e as discussões estão amadurecidas, como nunca antes.

A economia brasileira anda ainda combalida, apesar de seguidas quedas nos índices de inflação. Sendo o segmento que mais emprega no País, o setor produtivo está pronto para ajudar o Brasil a gerar novos empregos e mais renda, recolocando a economia nos trilhos. Porém, para isso acontecer, as empresas precisam de um ambiente de negócios favorável, sem a morosidade imposta pela burocracia.

Na virada do ano, as pessoas e as empresas fazem o balanço da temporada que se passou e projetam os passos a serem dados nos próximos 12 meses. Para alguns, o ano novo é tempo de continuidade; para outros, de renovação. No setor produtivo, há um consenso: é hora da reforma tributária.



Valdir Ribeiro é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL-GO)