Assim como qualquer outro setor, a chave para o agronegócio evoluir é a tecnologia. Somado ao fato de que é um dos mercados que mais crescem no Brasil, abarcando quase 25% do PIB, de acordo com dados do Cepea/Esalq-USP, o agronegócio tem um plano promissor e seu avanço está intrinsecamente ligado à adoção de novas práticas que vão…