Antes que me joguem pedras virtuais, esclareço que sou historiador, um profissional desta Ciência que é o meu material de trabalho e que me garante autoridade para “opinar” sobre o atual momento político brasileiro. Aliás, a construção do conhecimento nas ciências humanas está longe de ser uma mera opinião, pois segue todos os procedimentos de uma pesquisa científica como de qualquer outra área das ciências naturais.

Jair Messias Bolsonaro deixou várias pistas pelo caminho, praticou atos terroristas no Exército e, posteriormente, quando deputado federal por quase três décadas, desdenhou das vítimas da ditadura militar e, como presidente, desmoralizou a República brasileira. Reforçou, para que o Brasil inteiro escutasse, seu posicionamento homofóbico, racista, negacionista, misógino e autoritário. Amante da ditadura militar e admirador do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, trata com desprezo os direitos humanos e o meio ambiente. Todos estes argumentos podem ser verificados sem a necessidade de uma formação acadêmica. Rastros e fontes é o que não faltam.

Mesmo derrotado nas urnas, o legado bolsonarista irá repercutir por várias gerações, pois derrubou a crença - de um povo pacífico, amoroso e fraterno - atribuída aos brasileiros. Quase metade dos eleitores do país incorporou a maneira de pensar do “mito”: raciocinam, mentem e agem como ele.

Ademais, há uma parte que é violenta e apaixonada por armas, vide as últimas demonstrações de belicismo e “macheza” de certo ex-deputado portador de tornozeleira eletrônica e a deputada federal Carla Zambelli. Alguns, sem nenhum pudor, falam em intervenção militar, fechamento do STF e alteração da Constituição, dando fim à independência e harmonia dos três poderes.

Bolsonaro sairá de cena em janeiro, mas o bando de malfeitores que ele ressuscitou caminha por conta própria, vivendo em um mundo paralelo. A extrema-direita saiu do esgoto (alguns disfarçados de cristãos), descobriu a força das informações falsas e dos algoritmos para ficar na superfície e talvez nunca mais volte para o seu hábitat natural.

A grande indagação é: como chegamos até aqui? Considerar somente o antipetismo, provocado pelo mensalão e petrolão durante os governos do PT, não esclarece o porquê desta escolha, uma vez que, comprovadamente, Jair Bolsonaro não é portador das virtudes que os seus apoiadores tanto propagam.

E por fim, o presidente da República deixa o Congresso Nacional e o Senado, com maioria absoluta, eleitos confortavelmente, inclusive seus ex-ministros que também contribuíram para destruir Educação, Meio ambiente, Justiça, Cidadania e, sobretudo, a Saúde. Deixou também as Forças Armadas contaminadas, “perdidas com armas na mão”, uma vez que o presidente levou a politização aos quartéis. Tempos difíceis!

Elson de Souza Ribeiro é historiador, escritor e membro da União Brasileira de Escritores-Goiás