No meu dia a dia, lido com o tema da finitude da vida. Há pessoas que não querem falar sobre isso, pois o simples fato de mencionar a morte parece atraí-la. Há outras para as quais o tema soa natural, afinal faz parte da vida. Certo é que não somos imortais, mas podemos ser eternos nas lembranças dos que ficam. Quando estivermos no modo “on-line” permaneceremos conectados àqueles que amamos, pois a vida continua no legado que deixamos. Portanto, cuidar da vida e do nosso legado é continuar amparando aqueles que amamos, seja através do nosso exemplo ou do nosso patrimônio.

Antes do apagar das luzes do ano de 2022, despediu-se da vida aquele a quem chamamos de Rei pelo legado que deixou não apenas à sua família, mas para todos os brasileiros: o Rei Pelé. Desde então muito se tem falado sobre a sua importância representada nos extraordinários números de sua atuação profissional: mais de 1.200 gols, único tricampeão do mundo, a primeira taça levantada aos 17 anos de idade, a carreira de 21 anos que começou no Santos em 1956 e terminou no Cosmos, de Nova York, em 1977.

O seu legado dentro de campo é sensacional e reconhecido mundialmente. O de fora do campo é igualmente inspirador. Pelé se tornou uma celebridade quando ainda era adolescente e viveu muitos desafios até seus 82 anos. Teve sete filhos. Do primeiro casamento, nasceram três: Kely, Edinho e Jennifer. Do segundo, os gêmeos, Joshua e Celeste. Do terceiro, quando já tinha mais de 70 anos, não teve filhos. Duas filhas nasceram de outros relacionamentos. A primeira, Sandra, somente foi reconhecida após longa demanda judicial e a segunda, Flávia, mantida em segredo por vários anos.

Deixou um patrimônio milionário que inclui bens materiais e imateriais, incluindo direitos de publicidade, pois, aposentado aos 37 anos de idade, trabalhou mais 45, ou seja, mais que o dobro do tempo como jogador de futebol. E se arriscou por diversas áreas, sendo que, como político, promulgou a Lei Pelé que teve grande repercussão no esporte brasileiro.

Submetido a diversos tratamentos nos últimos dez anos de vida, passou por cuidados paliativos antes de encerrar sua carreira nesse mundo. Dias antes de morrer pediu a visita dos netos Octávio e Gabriel, filhos de Sandra, falecida em 2006. Os netos registraram o encontro em suas redes sociais: “Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava, tem coisas que uns plantam e outros colhem e nós estamos colhendo”.

O legado é isso que plantamos para outros colherem. Exemplos de integridade, de possibilidades de escolha, de decisão, de oportunidades na vida, de perdão, de recomeço, de arrependimentos declarados, de sonhos atendidos... A partida só encerra quando o juiz apita. Podemos estar preparados, treinados, mas o jogo só se joga na hora. O que realmente vale, o resultado final do jogo não é o que a gente pensa e treina, é o que a gente faz. Até o apito final é possível refazer escolhas, desatar nós, driblar as dificuldades e buscar outro resultado. Em campo e fora de campo, o Rei deixou o seu legado.

(Melina Lobo é advogada)