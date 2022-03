O Oscar X-Tudo está servido

O Oscar é tão indigesto quanto a linguagem político-culinária. É duro engolir frases como Alckmin é uma azeitona na empada do Lula, Bolsonaro enfiou o pé no açaí, Ciro viajou na maionese, Moro é um banana, Doria e Mourão são farinha do mesmo saco, as eleições vão…