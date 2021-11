O tempo de Iris é infinito. No respeito à história que o antecedeu, na devoção ao presente com suas demandas e urgências, na construção do futuro. Foi respeitando o tempo das pessoas, dos acontecimentos, da política, que ele construiu a sua história na história da gente. Em vários momentos, vi Iris prefeito ser assediado e pressionado para tomar decisões que afetariam a vida de milhões de…