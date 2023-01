São várias e até aqui eficientes as frentes de investigação sobre atos de caráter terrorista contra o resultado das eleições, as instituições, o patrimônio público e a própria democracia brasileira. Essas frentes começaram nos executores, avançaram para financiadores, chegam a mentores e começam a apontar para o topo da pirâmide: o mandante do crime.



Foram fichadas 1.500 pessoas, que, aliás, não estavam num "campo de concentração", como dizem bolsonaristas, mas, sim, na polícia, com água, banheiros, café da manhã, almoço e jantar. E, agora, foram divididas: homens na Papuda, mulheres na Colméia e "alvos humanitários" soltos, apesar bem saudáveis em barracas, com chuva e lama em volta de quartéis.



A Justiça também acatou o pedido da Advocacia Geral da União (AGU) para bloqueio de R$ 6,5 milhões de 52 pessoas físicas e sete empresas que bancaram ônibus e custos de golpistas. O dinheiro é para ajudar a cobrir os prejuízos, mas o principal é dar nome, cara e CPF a quem ameaça a segurança nacional.



Buscam-se também parlamentares e outras autoridades que, com mandatos democráticos, ameaçam a democracia. Além deles, agitadores de internet, que fazem lavagem cerebral, disseminam fakenews e usam imagens até de idosas mortas e cidadãos comuns para inventar mortos na prisão e atribuir as invasões a petistas



As investigações mudam de patamar agora com a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o rascunho de um ato até imoral para materializar o golpe contra a posse do presidente Lula. Pode não ser nada, mas pode ser muita coisa.



E, assim, vai-se chegando ao topo da pirâmide, com Alexandre de Moraes incluindo Jair Bolsonaro no inquérito sobre a autoria dos atos, a pedido de mais de 80 membros do MP, via PGR. Assim como na CPI da Covid, as provas, vídeos e áudios que o próprio Bolsonaro produziu contra si em quatro anos são avassaladoras. E os ventos mudaram...



Ponto para a PF



Às 18:23 do sábado, 7/1, o diretor geral da PF, Andrei Passos, emitiu ofício, ao qual tive acesso, alertando para o alto risco de "ações hostis e danos contra Congresso, Planalto e Supremo.. ". E sugeriu a proibição de trânsito de ônibus com os golpistas, "para evitar atos de vandalismo", e de "grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como à democracia brasileira".



Mais claro, impossível. Mas só os ônibus foram proibidos na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Os "grupos de pessoas" tiveram acesso liberado à Esplanada e facilmente derrubaram as barreiras policiais para chegar aos Três Poderes. Foi muito fácil.

(Eliane Catanhêde é jornalista)