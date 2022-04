Os livros que todos somos

Abril é considerado o Mês do Livro no Brasil, com três datas dedicadas ao tema: 02 é o Dia Internacional do Livro Infantil; no dia 18, aniversário de Monteiro Lobato, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil. E, no dia 23, comemoramos o Dia Mundial do Livro. Mas,…