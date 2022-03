Pés-rapados e super-homens

“Rainha Lira”, peça recém-lançada de Roberto Schwarz (editora 34, 123 págs), é a redução de uma quadra tormentosa da vida de um país fictício. Começa com o levante de 2013. Passa pela derrubada da Rainha e a coroação do Coiso. Acaba com o discurso do Rei ao sair da…