A carga tributária no Brasil não para de crescer, apesar do desempenho pífio da produção de riqueza no país. Em 2021, famílias e empresas brasileiras pagaram a bagatela de R$ 2,942 trilhões de tributos, o que representou uma garfada de 33,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Deste total, o governo federal ficou com 66,3%, as 27 Unidades…