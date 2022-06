Queimaduras, um debate público

João Lucas, 2 anos, 80% do corpo queimado após uma panela com água quente cair sobre ele. Tragédia recente, mas que se junta a muitos outros casos no Brasil, que possui cerca de um milhão de vítimas de queimaduras por ano. Nesse cenário, a maioria delas são crianças e pessoas de baixa renda.