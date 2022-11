A implantação da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) no governo Fernando Henrique, em 1993, foi o primeiro passo para tornar a assistência social uma política pública de estado. O novo patamar da assistência social no Brasil demandou a criação de um fundo e orçamento próprios e de um Conselho Nacional, que analisava os programas e projetos elaborados pelo Ministério de Assistência Social.

Ao lado dessa nova estrutura, o orçamento foi maximizado por meio de interfaces com as políticas públicas de saúde, educação, cultura, habitação, saneamento básico e previdência, que alcançavam a população através de benefícios de prestação continuada.

Apesar das quase três décadas da Loas, o poder público ainda resiste em respeitar a assistência social dentro de uma estrutura que dispense favores e se distinga da caridade, assim como não permita sua utilização como moeda de troca.

Essa resistência, na minha percepção, se dá em meio ao excesso de burocracia da máquina pública que se formou ao longo do tempo, orientada por vieses ideológicos, dando origem a compromissos muito distantes do orçamento. E o que é mais grave, alheios à disponibilidade dos municípios e à escassa especialização dos integrantes da área, muitas vezes escolhidos dentre os cabos eleitorais de campanha, sem formação técnica.

Durante a pandemia, a assistência social foi fortemente demandada e se mostrou ineficiente para atender as emergências impostas pela crise sanitária. Organizações sociais exerceram essa função e tiveram um papel importante naquele período.

Com o fim do período crítico, tivemos o dissabor de contabilizar a entrada de mais 9,6 milhões de pessoas na linha da pobreza, e o nosso país, que produz toneladas de grãos, se deparou com a volta do fantasma da fome rondando as famílias brasileiras.

É neste contexto que volta à tona o debate sobre ajuste fiscal versus responsabilidade social. Que fique claro: não existe contraposição entre um e outro. Pode-se executar um ajuste fiscal por meio de reformas estruturais, corte de privilégios e ações de combate à desigualdade e, simultaneamente, implantar políticas sociais com planejamento e fiscalização, estabelecimento de metas e avaliação dos resultados.

Foi pensando nisso que, após implementar a Loas, voltei ao Senado e propus a primeira Lei de Responsabilidade Social do país, que foi aprovada na Câmara Federal e permanece lá neste momento.

Essa lei cria o Índice Nacional de Desenvolvimento e os índices regionais, buscando direcionar os orçamentos de saúde, educação, habitação, cultura, saneamento básico e infraestrutura para as regiões, estabelecendo metas para que cada região atinja o índice nacional. Tal lei não suportaria os métodos do chamado orçamento secreto, que distribuiu recursos de forma aleatória, sem compromisso com o equilíbrio regional. Aqui em Goiás, por exemplo, uma cidade que não tem mais que 6 mil habitantes e já conta com mais de 15 ambulâncias.

Não se pode falar em Lei de Responsabilidade Social com o orçamento capturado por interesses individuais, da mesma forma que esse modelo é incompatível com ajuste fiscal, com responsabilidade com os gastos públicos e com resultados efetivos do desenvolvimento social. E não há que se falar em revogar o teto de gastos sem, contudo, extinguir o orçamento secreto, que desestabiliza a aplicação de recursos e compromete as políticas sociais.



Lúcia Vânia é jornalista, foi senadora entre 2003 e 2019