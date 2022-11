O futebol, assim como a psicanálise, é jogo de resistência. O encontro no consultório, assim como no campo, ajuda a suportar o sofrimento da vida.

Neste ano a bola rola em território violento.

Uma reportagem exclusiva do jornal britânico The Guardian revelou que até 6.500 trabalhadores migrantes sul-asiáticos morreram no Catar desde 2010, quando o país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2022.

As mulheres no Catar, assim como em outros países do Golfo Pérsico, onde o islamismo é a religião oficial, enfrentam violência brutal generalizada tanto na lei quanto na prática, de acordo com a Anistia Internacional.

Vários artistas se recusaram a participar da cerimônia de abertura como protesto ao país, que desrespeita os direitos humanos.

Essa Copa não é para torcedor comum porque a alegria genuína de uma competição fica comprometida quando o sofrimento humano não é considerado.

Penso que o futebol é o esporte mais democrático do mundo, justamente por ser acessível, popular e coletivo. Basta uma bola de meia e uma garotada para a magia acontecer. Essa, definitivamente, não é a atmosfera em vários países do mundo.

A seleção da Dinamarca pretendia usar camisetas durante seus treinos na Copa do Mundo com mensagem em prol dos direitos humanos. No entanto, a Fifa proibiu a iniciativa.

Na Alemanha, vários bares decidiram não exibir partidas, e mais da metade da população considera ignorar completamente o evento.

Essa reflexão não é para desanimar os torcedores que desejam vibrar pela seleção de seu país, mas para legitimar um possível estranhamento durante o evento. Afinal, a Copa acontece num país onde a barbaridade é lei.

Somos de um período da história onde vivenciamos tudo, ao mesmo tempo: filhos trocando figurinha e completando seus álbuns, crianças apaixonadas por futebol, o desejo da esquerda de vestir a camisa do Brasil novamente, o verde e amarelo na porta do quartel militar, a ambição do hexacampeonato para consolar um Brasil machucado, a dúvida se Neymar é herói ou vilão…

Um tempo de indefinição, onde fazer política tem mais a ver com sustentar a contradição do que ocupar uma posição segura.

Particularmente, gosto de pensar que não vibrar com a Copa no Catar é uma oposição à Fifa e aos “senhores do mundo”, mas a minha torcida pelo futebol como instrumento de transformação permanece, assim como a minha paixão pela psicanálise.

Em gramado regado com sangue no deserto, fica difícil ser um torcedor comum!

Maysa Bernardes Balduíno é psicanalista clínica, membro associada da SBPGoiânia, é professora de Teoria Freudiana na residência médica da Pax Instituto de Psiquiatria