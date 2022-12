Em 1962, em Ipameri, alguns meninos da vizinhança e eu dividimos o espaço da janela de um outro vizinho para escutar a transmissão da Copa pelo rádio. O som era muito ruim, uma chiadeira danada. E quando tinha um lance emocionante queríamos entrar pela janela e colar os ouvidos no alto-falante do rádio alheio para sugar a narração do Walter Abrahão, pela Rádio Tupi de São Paulo.

Já em 1966, morando em Goiânia e trabalhando na TV Anhanguera, acompanhamos a copa na Inglaterra pela TV. Vimos os jogos uma semana depois de realizados. É que as gravações em vídeo-tape eram feitas e editadas pala BBC de Londres e enviadas para a TV Excelsior de São Paulo. De lá, também por tráfego físico, as fitas chegavam na TV Anhanguera.

E mesmo já conhecendo os resultados, ficávamos empolgados com nossa Seleção. Pena que perdemos aquela Copa. Quatro anos depois, no México, foi muito diferente. Com transmissão ao vivo, via Embratel, era possível acompanhar cada lance dos nossos ídolos Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho e outros que brilharam nos gramados mexicanos.

A geração dos sinais foi a cores, mas aqui os aparelhos receptores ainda eram em preto e branco e não vimos o amarelo e o azul vibrantes dos uniformes da nossa seleção. Mas uma tecnologia nova foi muito bem recebida: imagens em slow motion, ou seja, a reprise dos gols, logo após eles acontecerem, em câmera lenta, permitiram rever os lances de vários ângulos. O melhor de tudo: o Brasil sagrou-se Tri.

O País vivia dias tensos da ditadura militar com o governo Médici que tentou vincular essa vitória ao ambiente do “milagre econômico”. Recebeu os jogadores vitoriosos em Brasília e fez os registros para sua propaganda institucional. E, não por mera coincidência, o hino da seleção, de autoria de Miguel Gustavo, era uma marcha ufanista: “Noventa milhões em ação/ pra frente Brasil/...”

Dois anos depois foi inaugurada a TV a cores. Os primeiros sinais foram ao ar em 19 de fevereiro de 1972, com a transmissão da Festa da Uva, em Caxias do Sul -RS, terra do presidente Médici e do ministro das Comunicações Hygino Corsetti.

De lá para cá, com o acesso à novas tecnologias, a geração e transmissão televisivas avançaram muito. Entre as várias conquistas, a troca do sistema analógico pelo digital, melhorou sensivelmente a imagem e o som da TV. Nesses novos tempos foram conquistas consideráveis, especialmente com a conexão TV/Internet - Smart TV. Com esse equipamento as pessoas têm opção de conectar com as TVs abertas e com os canais fechados.

Mas a tecnologia foi também para o campo: na Copa de 2018, na Rússia, a Fifa adotou o VAR-Video Assistant Referee, que auxilia os árbitros com uma visão bem definida dos movimentos dos jogadores.

Agora, na Copa 2022, a bola conectada ajuda o VAR nas decisões mais precisas e céleres. Trata-se de um sensor implantado no interior da bola que envia dados de localização 500 vezes por segundo para os computadores do VAR, confirmando, na hora, impedimentos e outras dúvidas. Não dá para imaginar como vamos assistir à Copa 2026.

Mas todas essas conquistas tão bem recebidas não nos consolam diante do desconforto de mais uma derrota da nossa Seleção.

Hamilton Carneiro é especialista em Ciências Politicas, é publicitário e exerce o marketing político e eleitoral