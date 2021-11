TSE dá recado claro

Advogado e ex-juiz membro do TRE-GO

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sinalizou claramente a forma como deverá tratar em 2022 disparos em massa de informações falsas, as chamadas fake news, como tática eleitoral: a Corte não deverá tolerar que isso aconteça, a exemplo do que houve nas eleições de 2018. É o que se infere do julgamento recente das ações que pediam a cassação…