Unir para avançar

Recentemente, comemorou-se o Dia Internacional da Igualdade Feminina, data escolhida em referência à conquista do voto feminino nos Estados Unidos, em 26 de agosto de 1920. No Brasil, as mulheres passaram a poder votar há 90 anos, no dia 24 de fevereiro de 1932, por meio do Decreto 21.076. Desde então, foram muitas conquistas, mas ainda há muito o que avançar.