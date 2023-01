Apesar dos avanços tecnológicos na área da saúde, nos últimos anos temos visto como as epidemias também se globalizaram e se tornaram altamente mortais, devastando famílias, cidades, países e continentes. Neste contexto devemos considerar a prevenção como nosso foco para manter nossa espécie humana. É importante reforçar, ainda em 2023, que além da Covid-19 que tem provocado novas ondas de transmissão pelo mundo, outras doenças têm voltado ou podem surgir se a atenção com a vacinação não continuar.

Nos últimos dias na China, por exemplo, o crescimento de casos de Covid-19 foi avassalador, gerando uma nova onda que pode se espalhar pelo mundo nos próximos dias. Com isso, podem surgir variantes e atingir mais pessoas, principalmente as não vacinadas ou que não tomaram a quantidade de doses corretas.

Ou seja, além das medidas sanitárias locais e regionais, devemos enfatizar a imunização como medida para expandir e assegurar a vida com saúde. Por isso, a vacinação pode ser vista na atualidade como uma expressão de amor e cuidados, pois diminui o risco de doença da própria pessoa e também dos familiares e dos indivíduos com quem se tem contato.

Sob a ótica deste cenário devemos considerar a vacinação como parte das estratégias para preservação e manutenção da saúde populacional, levando ao entendimento que a vacinação muito além de uma medida de saúde é uma demonstração de amor e cuidado, pois trará proteção tanto para a pessoas que toma a vacina, quanto para seus familiares, amigos, vizinhos e todos aqueles que terão contato direto ou indireto.

Portanto, pessoas que valorizam muito a convivência, estilo de vida com ampla participação social em reuniões, eventos, igrejas, políticos, e querem continuar com essas atividades neste e nos próximos anos, devem também fazer parte deste círculo de pacientes que continuam tomando as doses de vacina, seja contra o Covid-19 ou quais doenças forem.

Em todos estes cenários, o apelo emocional utilizado como gatilho deve continuar para que a vacinação continue, seja por meios públicos ou privados. Proteja seus entes queridos, não deixe de ver sua família, não permita que a Covid-19 e outras doenças o afastem das pessoas que você ama. Vacinação é uma prova de amor e cuidado.

(José Israel Sánchez Robles é médico intensivista e nutrólogo)