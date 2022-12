A busca incessante travada há séculos por uma fundamentação da dignidade humana retrata que a prática desse mal desde a antiguidade, passou pelo Iluminismo até desaguar na criminalização da tortura na Idade contemporânea, evidenciando que evoluímos gradativamente, mas não satisfatoriamente.

Mesmo com todo o amadurecimento da sociedade que rechaça a ideia de impingir ao seu próximo a dor e o sofrimento para um fim qualquer, o dinamismo maléfico do ser humano chama a atenção para a discussão acerca da possibilidade de se relativizar a prática da tortura, visando um bem maior frente a dignidade do torturado.

É o caminho que percorre aqueles que se deixam atrair pela “Teoria do Cenário da Bomba Relógio”, originada do escritor Jean Larteguy (1960) em sua obra intitulada Les Centurions. A referida teoria se sustenta em três correntes teóricas assertivas para a sua aplicação, apontando a possibilidade de agentes do estado, em momentos específicos, justificarem a necessidade da prática da tortura, como no caso de crimes de terrorismo.

A primeira corrente se apoia no estado de necessidade em que se insere o agente que pratica o ato, sacrificando a integridade física e psicológica do torturado com o fim de preservar a vida e a integridade de indeterminado e expressivo número de pessoas.

Uma segunda corrente aponta que a legítima defesa de terceiros deve ser considerada para a prática da tortura, e por fim, uma terceira corrente trabalha questões de conflitos de bens constitucionais, considerando em casos extremos a legitimidade da defesa de vidas e a integridade física e psicológica de inocentes em detrimento da integridade do criminoso, mas com uma ressalva, faz-se necessário uma autorização judicial para legitimar a tortura.

O Brasil, um país democrático que preza pelo humanismo e signatário a convenções internacionais garantidoras da valoração dos direitos humanos como um todo, certamente não se alinha com essa teoria, não excepciona nem tampouco tolera a tortura.

Nunca é demais evidenciar que a prática da tortura deve ser considerada um ato detestável e desonroso, ao contrário do que as três correntes que se alinham, buscando demonstrar ser um ato de coragem e até mesmo honroso, mesmo enfatizando a sua excepcionalidade.



(Euripedes Clementino é advogado, mestre em Direito e docente Universitário, é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO)