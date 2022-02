Eu assisti 'A Filha Perdida' logo que entrou na Netflix. Já tinha lido alguns comentários sobre o filme, elogios sobre a atuação da Olivia Colman e eu decidi que queria ter a minha impressão. Durante duas horas eu senti um choro entalado na garganta e a força de um soco no estômago. A maternidade, aquela que geralmente não está no feed do Instagram, estava ali, esfregada na tela. A filha perdida fala das coisas que pouca gente comenta. O desespero de ser mãe, a sensação de ter perdido um pedaço de si mesma depois que o filho nasce, o medo de não se encontrar de novo. Se você não viu e não gosta de spoilers, corre e volta depois. É filme que dói, que incomoda, que rasga.

Eu sempre soube que queria ser mãe. Desde as brincadeiras com boneca, meu coração sentia que a maternidade era uma coisa pra vida, um sonho. Eu não entendia, na adolescência, quando via mulheres falando sobre não desejar a maternidade. Parecia uma velhice triste, parecia que não ter filhos era uma escolha errada. Era pecado. Quando a Cecília nasceu, eu entendi tudo.

Pra mim, ser mãe foi entender o maior amor do mundo e também entender que nem todo mundo tem o mesmo sonho. E tem mais, mesmo tendo uma certeza de ser mãe, isso pode te assustar, pode destruir quem você é. A gente olha pro bebê e pensa no tamanho da responsabilidade de criar um ser humano. Fazer escolhas: o que come, o que bebe, qual esporte fazer, que tipo de educação ensinar. Não bater, não gritar, não criar traumas irreversíveis. E além de tudo aquilo que envolve a criança, onde é que a gente fica nessa história. É importante encontrar uma forma de não desaparecer.

Leda foge. Leda dá uma pausa na maternidade. Leda se apaixona de novo, se sente querida, admirada para além da maternidade. Leda precisa se sentir mulher além de ser mãe. Profissional respeitada, inteligente. Mas Leda descobre que a dor de ficar é maior que a de ir embora e volta. Acontece que as feridas não somem. Nem as dela, nem as da filha. Eu tenho amigas que foram filhas perdidas. Tenho amigas cujas mães fugiram e voltaram. Eu não sei o real tamanho dessas feridas. Nem nas mães, nem nas filhas, mas acho que não cicatrizam. É buraco na estrada e quem decide seguir, precisa descobrir um caminho alternativo. Se o asfalto foi remendado, você vai sentir o impacto cada vez que passar pela via.

Leda rouba uma boneca. Parece imaturo, infantil. Uma adulta roubando uma boneca mal cuidada. O roubo e a limpeza da boneca me fizeram mergulhar em mim mesma. Parece uma adulta que acredita que a menina não merece uma boneca porque não sabe cuidar. Quantas vezes na tentativa de engravidar eu olhei pra outras mães com esse olhar. Quantas vezes eu julguei a maternidade do outro e acreditei que eu merecia mais. Injusta, imatura, infantil. Mas são sentimentos que não deviam ser negados o tempo todo. A gente se envergonha. A gente não se permite. A gente finge que não sente.

"Às vezes eu tenho medo de não conseguir cuidar delas"... "Querida, você está bem. Eu juro. Claro que você pode tomar conta delas". Leda pediu socorro. Leda não conseguiu. Quem é você pra dizer que o outro consegue? Quantas vezes a gente não consegue. Eu aprendi uma tática de levar a maternidade de forma diária. Hoje eu erro e amanhã eu tento ser melhor. Se hoje eu grito, amanhã eu tento não gritar. Mas sim, a gente falha. A gente erra. E quando a gente pede socorro, a gente precisa que alguém nos ouça.

A gente precisa acolher a maternidade do outro sabendo que os limites são individuais. O que eu faço com a mão nas costas, o outro faz com vontade de desaparecer. Eu inspiro mães, eu sei que sim. Eu recebo mensagens de pais e mães me elogiando, dizendo que sou uma mãe incrível. Sim, eu sou. Vocês também são. Não o tempo todo. Ninguém é maravilhoso o tempo todo. A gente chora no chuveiro com medo de não conseguir. A gente pede ajuda e recomeça. E o mais importante. A gente precisa se reconhecer e ser reconhecido como pessoa.

Tenho uma amiga que sempre diz que com a gente (um grupo de mães amigas), ela consengue ser ela mesma. Depois dos filhos, a gente não pode virar apenas a mãe de alguém. Leda não tem sequer tempo pra se masturbar. Essa cena assusta, machuca. É uma linha difícil entre a maternidade e a mulher que a gente não deixa de ser.

Eu acho que no fundo, no fundo, todo mundo se perde. Eu só espero que a gente consiga sempre se achar de volta.