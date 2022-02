Essa semana eu recebi, em um grupo de mães do WhatsApp, um vídeo de um garoto de 11 anos que tem nanismo e que chorava sem trégua porque uma criança havia sido preconceituosa com a sua deficiência em um parquinho de diversões. Um rosto triste cheio de lágrima, deitado no bracinho em cima de uma mesa, ouvindo a mãe dizer que ele era amado, que não podia se deixar abater com esse tipo de coisa e aqui, do outro lado da tela, um coração tão ferido e o desejo de que nenhuma criança tivesse que passar por um episódio de bullying.

Carlinhos mora em Porto Velho e há um tempo não queria mais sair de casa por causa dos olhares ao seu redor. A mãe convenceu, ele cedeu, mas chegando ao parque, o preconceito estava lá e o menino chorou. O retorno à brincadeira só aconteceu na presença da mãe. "Estava sangrando por dentro, mas tive de ser forte", diz a mãe.

Nesta mesma semana, uma criança de mais ou menos 6 anos chamou a minha filha de baleia. Cecília é alta, grande e de vez em quando eu esqueço, mas é uma bebezona. Ela chorou, ficou tão triste e me disse assim: “Ela me chamou de baleia porque eu sou gorda”. Eu respirei bem fundo, afinal sou eu a adulta e ela precisava de apoio, mas eu fiquei tão triste. Uma criança não aprende sozinha a magoar outra. Eu acredito em crianças que são espelhos do meio, que repetem o que ouvem. Eu fiquei um tempão repetindo pra ela que ela é linda, maravilhosa, que não pode se importar com o que outro diz e que nem toda criança tem empatia. Falei pra ela que algumas crianças não aprendem isso em casa.

Cecília, como a maioria das crianças engordou muito na pandemia. Ela apresentou colesterol alto. Depois de voltarmos pras atividades físicas e criarmos uma rotina de brincar ao ar livre e andar de bicicleta, perdeu 5kg e regulou tudo que estava preocupante. Seu biotipo não é de uma criança magrinha. Nossa alimentação é baseada na brincadeira e as besteiras não fazem parte da nossa rotina, mas não são proibidas. Ela estava muito orgulhosa de ter perdido peso brincando e quando uma menina a chamou de ‘baleia’, ela teve gatilhos.

É muito difícil dizer pra uma criança não se importar com um episódio de bullying porque nós, adultos, nos sentimos fragilizados quando alguém critica a gente. Nossa roupa, nosso cabelo, nosso jeito de falar, de dançar, de comer, de trabalhar. Jade Picon, influenciadora com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram viralizou em 2020 após publicar um vídeo dançando no TikTok. Foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter por pessoas dizendo que ela dançava muito mal. Ela está no Big Brother 2022 e não dança em nenhuma festa. Deixou de participar de uma ação de marketing porque não se sente segura. Uma mulher linda, milionária, com milhares de fãs, que não tem mais coragem de dançar.

Eu sofri bullying. Meu cabelo, meus dentes que eram tortos e sobrepostos, meu rosto com espinha, minha altura. Eu me senti insegura a adolescência toda, feia. Eu tentava compensar tudo isso me esforçando muito pra ser inteligente, pra ser legal e amigável. Eu demorei anos de fase adulta pra olhar no espelho e me sentir bonita, confiante. Numa busca rápida no Google encontrei uma notícia do dia 21 de fevereiro de uma menina de 8 anos que teve o cabelo cortado no ônibus escolar em uma cidade de Alagoas. A mãe afirma que os cachinhos da filha foram cortados por outras duas meninas da mesma escola. A garotinha ainda não voltou pra escola porque não se sente segura.

A gente precisa criar crianças empáticas. Nós temos a obrigação e o dever de ensinar o respeito, o cuidado. É nossa responsabilidade fazer com que uma nova geração de crianças e jovens não seja racista, homofóbica, gordofóbica e afins. É uma balança difícil, mas não devíamos ter que ensinar nossas crianças a lidar com o preconceito das outras. Devíamos apenas ter que ensinar a elas como podem ou não podem tratar o outro. O desenho que meu filho assiste, o livro que ele lê, o exemplo que ele encontra em casa. É assim que aos poucos meu filho vai se tornando gente, com G maiúsculo. Crianças aprendem. Ponto final. Aprendem coisas boas e aprendem coisas ruins.

Um dia Cecília foi ao parque do prédio brincar com uma das madrinhas e eu estava no trabalho quando recebi um áudio da minha amiga. Uma menina pediu os patins da Cecília emprestados e disse que outras meninas tinham dito pra ela que não iam emprestar porque ela era negra. Cecília ficou indignada, não titubeou. Tirou os patins e deu pra menina brincar, teve um papo sério com a garota e disse que isso era uma feio demais, mas que a menina não devia ficar triste. Também tirou a pulseira do pulso e pediu pra dar de presente pra nova amiguinha. Quando eu cheguei em casa ela estava indignada por conta da história. “Mãe, porque as crianças fazem isso com as outras?”

E óbvio, é triste demais pensar que crianças ferem. Quanto tempo a gente leva pra cicatrizar de uma ferida assim. Ontem Cecília me disse assim: “A amiga da menina que me chamou de baleia e que também estava me tratando mal semana passada, não me tratou mal hoje. Eu fui lá e elogiei os desenhos dela. Acho que ela vai deixar de ser do mal, virar do bem e ser minha amiga”. Com os olhinhos marejados ela tentou agradar a outra menina. Eu enchi essa garota de colo e ela dormiu ainda um pouco chateada.

Eu queria muito não ver crianças passando por situações assim. Será que um dia a gente consegue?