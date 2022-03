A violência entre torcidas de times de futebol é uma triste realidade do nosso cotidiano. Não é incomum noticiários veicularem episódios estarrecedores de briga entre torcidas rivais. De acordo com Mauricio Murad, em A violência no futebol: novas pesquisas, novas ideias, novas propostas, o Brasil ocupa o primeiro lugar em mortes comprovadas de torcedores decorrentes de conflitos entre…