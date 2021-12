Bíblia x Constituição?

Pastor evangélico e advogado

Provavelmente a aprovação de André Mendonça para ocupar vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) tenha sido a mais polêmica da história do Brasil. Afinal, depois de longevos 100 dias de espera, pelo apertado placar de 47 votos a 32, o Senado da República referendou o seu nome para compor a mais alta Corte da justiça do País. Assim, na…