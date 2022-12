“Eu acredito no ser humano. Eu acredito em uma sociedade mais justa e igualitária. E por acreditar em tudo isso que eu decidi trabalhar com Compliance. Acredito no papel social de empresa como força motriz para mudança de uma sociedade. Acredito que empresas são compostas por pessoas. Pessoas que lutam, que sofrem, que conquistam e que mudam o mundo. E para mim, Compliance é pessoas.”

Essas palavras encerram o meu capítulo no livro “Mulheres Compliance na Prática – Poder de uma História” (Editora Leader). Elas demonstram não apenas a minha opinião, mas a visão ampla e necessária para uma vida mais igualitária e justa no mundo corporativo, e fora dele.

Se do inglês “comply”, precisamos obedecer a uma ordem ou agir em sintonia com as regras, entendemos que o termo define uma série de ações que devem ser seguidas pelas companhias para “agir de acordo com normas estabelecidas”. Mas será apenas isso?

Principalmente nos dias de hoje fica evidente que não. Necessário e importantíssimo lembrar que especialmente no momento atual, vivemos polarizações, discordâncias que ultrapassam o momento de teorias políticas, alcançando patamar perigoso de distanciamento à sociedade, marcado por desrespeito e intolerância, inaceitáveis em todos os âmbitos, inclusive nas corporações.

Partindo então dos pilares de Compliance para vivermos em um ambiente melhor, ressalto alguns pontos fundamentais a serem observados: conhecimento sobre a organização; comprometimento de toda a direção; autonomia das instâncias; análise de perfil e riscos; estruturação de regras; comunicação bem sucedida; monitoramento contínuo; ações pautadas em ESG, valorizando o meio ambiente, as pessoas e o ciclo corporativo como um todo.

Mas reforço: os pilares norteiam, mas se não forem seguidos por pessoas em uma cultura positiva e ética, pouco vão contribuir para que a empresa progrida econômica e humanamente.

Imaginemos que o trabalho (sejamos nós patrões ou colaboradores) seja o nosso lar, a nossa vida pessoal, as nossas relações, e queiramos pautá-lo sempre de forma a sustentar a integridade e a ética. Ou seja, não há uma regra sobre a maneira de implementação de um programa de Compliance, mas é fato que este precisa ser feito de maneira a fazer as mudanças que você quer para você mesmo(a) e para os seus.

No livro citado no início deste artigo eu e outras mulheres extraordinárias abordamos Compliance a partir das nossas experiências de vida, com fatos cotidianos pessoais e profissionais que nos ajudaram a aprender, empreender e desenvolver essas “receitas” para evoluirmos, nós e nossas empresas. Fica aqui o convite a essa troca valiosa.



(Anna Bastos é advogada, professora e escritora)