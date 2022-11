A advocacia pública municipal reuniu-se, dos dias 08 a 11 de novembro, em Recife, no 17º Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais, organizado pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM), evento anual que reúne os advogados públicos que atuam nos 5.570 municípios brasileiros. Na ocasião, além de várias temáticas, destacou-se o papel do procurador do município na concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Isso porque estão previstos na Constituição Federal diversos direitos fundamentais e sociais, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a vida, a igualdade, a segurança, a moradia, a educação, a saúde etc., em conformidade com os artigos 5º e 6º do texto constitucional.

E os municípios, enquanto entes autônomos da República Federativa do Brasil, têm papel fundamental na concretização desses direitos, uma vez que as pessoas vivem na cidade, onde a vida acontece, de fato. Nesse sentido, destaca-se o papel do procurador do município, profissional que tem por finalidade não somente representar judicialmente o poder público, mas também a competência de assessorar juridicamente os diversos órgãos e autarquias que oferecem serviços públicos à população.

E, no desempenho dessa função jurídica, o procurador do município deve atuar para que os serviços públicos sejam oferecidos às pessoas mais necessitadas daquela política pública, como concretizador de direitos fundamentais, seja nos pareceres de licitações de obras públicas, seja na análise jurídica das compras de equipamentos e de materiais para as áreas da saúde e da educação.

Não seria completa a atuação da advocacia pública municipal se, no momento da análise de uma licitação de obra de grande importância para a cidade, não realizasse a análise jurídica de concretização de direitos fundamentais a fim de que aquela obra ou equipamento público tenha por fim garantir o acesso aos mais necessitados e àquelas pessoas que precisam, em maior grau, daquele benefício social.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 3º, estabelece como objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esses objetivos devem estar presentes na atuação do Procurador do município a fim de contribuir para a proteção da dignidade da pessoa humana e para a efetivação dos direitos sociais básicos.

Ante o exposto, o papel das Procuradorias Municipais, além de representar judicialmente os municípios e assessorar os órgãos públicos e autarquias, tem por relevante finalidade jurídica concretizar direitos fundamentais nas políticas públicas adotadas nas cidades, de modo a cumprir, com plenitude, a sua missão institucional.



Brenno Kelvys Souza Marques é procurador do município de Goiânia-GO