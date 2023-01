A intensificação do consumo é o principal fator que sustenta as perspectivas do comércio varejista para este ano. Sob esse prisma, a expectativa é que as famílias voltem, finalmente, a consumir em patamar igual ou maior ao período pré-pandemia. As estimativas são em certa medida positivas, pautadas no reaquecimento da economia no segundo semestre de 2022, conforme apontado por organismos oficiais de pesquisa, como o IBGE.

Mas o otimismo é precedido pela cautela. As projeções são feitas com os pés no chão. É claro o entendimento no comércio varejista de que essa expansão no consumo depende, necessariamente, de uma queda significativa no índice da taxa básica de juros, a Selic. Ela está hoje em 13,75% ao ano. É um porcentual considerado alto, que, por isso, torna mais cara a contratação de crédito.

A equipe econômica do novo governo deve atacar esse problema com responsabilidade e agilidade. A defesa por uma taxa Selic menor ocorre porque a oferta de crédito é condição sine qua non para o funcionamento do varejo. Parte considerável das vendas nas lojas de rua, de shopping centers e de galerias comerciais, especificamente, é feita envolvendo operações de crédito, tanto no cartão de crédito como no crediário.

E se as taxas de juros estão em patamar considerado alto, é porque o risco de inadimplência segue igualmente elevado. É outro gargalo na economia que requer ações efetivas por parte do governo. Sobretudo nos últimos meses, os índices de inadimplência têm batido recorde após recorde, apontando para um cenário perigoso de estagnação da economia e, por consequência, do consumo.

O consumo das famílias deve ser levado a sério. Ele representa uma engrenagem fundamental para fazer girar a roda da economia. Consumo em alta resulta no crescimento das empresas, na geração de empregos, em maior arrecadação tributária e no retorno desses impostos na forma de benefícios e serviços para a população.

Segmento que sempre contribuiu para o crescimento da economia de Goiás e do Brasil, o comércio varejista está pronto para colaborar nesta desejada retomada do consumo das famílias. Mas a via é de mão dupla. Sem a queda nas taxas de juros, a recuperação da economia ficará, mais uma vez, em segundo plano. O momento é decisivo.

Cristiano Caixeta é presidente do Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás)