Janeiro de 2019 foi mais um marco em minha vida política. Assumimos, o governador Ronaldo Caiado e eu, nossos primeiros cargos no Executivo. Havíamos saído de uma eleição histórica, ao vencermos com 61% dos votos válidos no primeiro turno. Sabíamos dos grandes desafios que nos aguardavam e da confiança que auferíamos da população de Goiás.

Assumi a Vice-Governadoria como o vice-governador mais jovem da história de nosso estado — e sou o mais jovem do país —, mas já com a experiência pública e a maturidade de dois mandatos no Legislativo estadual. Mergulhei, desde então, nesta gestão de Ronaldo Caiado e me aprofundei nos temas propostos no plano de governo que apresentamos na campanha.

A determinação primeira era administrar sem olhar partido, sem rancor, mágoas ou perseguição a adversários políticos. Tivemos na campanha o apoio de 14 prefeitos, mas as prefeituras contempladas com quaisquer que fossem os benefícios deveriam ser obrigatoriamente as 246 de nosso estado, respeitando suas necessidades características.

A forma mais eficaz de a Vice-Governadoria participar ativamente do cumprimento do plano de governo foi a criação do Goiás de Resultados, o maior programa de gestão integrada, que engloba 34 órgãos do estado. O governador Ronaldo Caiado confiou a mim coordenar cada etapa do programa, até sua plena efetivação — em suas oito diretrizes estruturantes, que somam 20 metas estratégicas.

Conseguimos identificar as deficiências do ponto de vista técnico. Desvendamos os porquês de não serem feitas as entregas, ao questionarmos o que se faltava: se recursos, leis aprovadas, integração no próprio governo, apoios de outros governos, dentre outras barreiras. Viabilizamos solução para cada uma delas.

Com esse esforço conjunto e um trabalho integrado, foi possível fazer mais de 3 mil entregas por meio do Goiás de Resultados, nesses quatro anos. São benefícios que geram ao governo um legado de realizações, contemplando os compromissos assumidos com os mais de 7,2 milhões de goianos.

Tenho orgulho em liderar uma Vice-Governadoria que trabalha em total sintonia, que segue o direcionamento da gestão, que é o fator de equilíbrio e a viabilizadora do fazer-acontecer. E também por ter tido com todos uma excelente relação administrativa, ter dado o meu melhor. E, o mais importante, coordenar um programa criado para levar melhoria de vida à população.

Melhorias que são sentidas na regionalização da saúde, na liderança de Goiás na geração de emprego e renda, nos programas sociais de sucesso, no acesso à moradia e na reforma e padronização para modelo século 21 dos colégios estaduais, todos prontos para receber a revolução proposta para a nossa educação, que já está no pódio do Ideb.

Asseguramos a este governo uma Vice-Governadoria mediadora da gestão, com resultados positivos e entregas em todas as áreas para a população goiana, que por sua vez é a beneficiária e testemunha dessa transformação social. Gratidão a Deus, ao governador Ronaldo Caiado e aos 7,2 milhões de goianos por essa oportunidade, na certeza de que tenho muito ainda a colaborar, exercendo o ofício que escolhi, que é o de servir na esfera pública.

(Lincoln Tejota é vice-governador de Goiás)