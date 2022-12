A retirada da vacina contra a febre aftosa a partir de 2023 é uma das notícias mais promissoras para a pecuária goiana nos últimos tempos. Chegamos ao fim de 2022 com a certeza de que a partir do próximo ano não será mais preciso vacinar os rebanhos bovino e bubalino contra esta doença em Goiás. Concluímos neste mês de dezembro a última etapa de vacinação, alcançando índice próximo de 100% de todo o rebanho imunizado.

Até aqui percorremos um longo caminho, especialmente nos últimos quatro anos em que o Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), cumpriu todas as medidas sanitárias determinadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), conforme o Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-Pnefa), em execução desde 2017 e até 2026, de modo a criar as condições necessárias à retirada da vacina. Contribui para isso o fato de que há 28 anos não há registro de focos de aftosa em Goiás.

Nessa caminhada vale destacar a reestruturação realizada na Agrodefesa, oferecendo as condições de trabalho necessárias ao cumprimento das normas. Igualmente enaltecer a participação efetiva dos pecuaristas goianos que compreenderam a importância de manter a sanidade do rebanho e cumpriram todas as etapas de vacinação. Também a cooperação e parceria das entidades representativas dos produtores, profissionais da sanidade animal e instituições públicas e privadas que sempre estiveram juntas nesta causa.

Ainda será preciso dar mais alguns passos para que Goiás seja reconhecido internacionalmente como zona livre de aftosa sem vacinação. O Ministério da Agricultura terá de avaliar e reconhecer esta nova condição do Estado e, posteriormente, requerer à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o reconhecimento internacional de zona livre de aftosa sem vacinação, o que deverá ocorrer em breve.

Assim, a partir de 2023, a pecuária goiana entra em novo patamar de produção e desenvolvimento, com possibilidade de consolidação de mercados internos e, principalmente, conquista de novos mercados externos para a carne produzida em Goiás. Embora já seja um grande exportador, o estado ainda enfrenta restrições ao seu produto, justamente por causa da vacinação. Esse entrave será removido com a retirada da vacina.

A boa nova é que vamos agregar mais valor ao nosso produto. Ganham os pecuaristas que, além de eliminar custos e tempo com vacinação, irão ofertar um alimento de qualidade superior aos mercados interno e externo, certamente com melhores preços. Ganha o estado, que terá chance de ampliar as exportações, contabilizando maior volume de divisas na balança comercial.

É tempo, portanto, de comemorar. Valeram o esforço e o empenho de todos na conquista desse novo status sanitário. A partir de agora, o dever do estado e dos produtores é manter a vigilância permanente para evitar retrocessos que ninguém deseja. Novos desafios certamente virão. Mas podemos superar todos eles utilizando conhecimento técnico e sabedoria nas medidas relativas à defesa sanitária em Goiás.

José Essado é presidente da Agrodefesa