A rivalidade entre Brasil e Argentina, particularmente no futebol, vem de longe. Os hermanos têm a petulância de afirmar que Maradona foi melhor que Pelé, mesmo com o reconhecimento que o nosso Rei conquistou em todos os continentes, sendo coroado o Atleta do Século. A imprensa do mundo todo reafirmou agora, por ocasião de sua morte, que ele foi o maior jogador de futebol do planeta.

Mas, futebol à parte, é bom ressaltar que os países sul-americanos têm relevantes pontos em comum que devem ser fortalecidos para que o continente aja com a força de bloco em seus múltiplos interesses globais. Agora mesmo, na 2ª Edição do Diálogo sobre Educação, realizada em Brasília pela OEI- Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura no Brasil, com foco na Governança para Educação, destacou-se a necessidade da integração latino-americana. Gilvan Muller, coordenador da cátedra da Unesco em políticas linguísticas para o multilinguismo, alertou que fronteira e integração são as palavras-chave do projeto Cruzando Fronteiras, tema que deu grande consistência ao encontro.

Mesmo reconhecendo a importância de se aprender inglês, a língua mais falada no mundo, e o mandarim - falado por 1,4 bilhão de pessoas - para ter acesso às culturas da China, nosso maior parceiro comercial, não podemos negligenciar a língua espanhola. Veja: 17 milhões de pessoas vivem na fronteira do Brasil com 10 países, dos quais sete falam o espanhol. São mais de 16 mil quilômetros de linhas fronteiriças com a América do Sul. Como fomos colonizados por portugueses, só nós falamos a língua dos lusitanos.

Daí a proposta, nesse 2º Encontro, do ensino das duas línguas na educação básica das escolas públicas. O projeto Cruzando Fronteiras promoveu o debate sobre interculturalidade e bilinguismo, ressaltando sua importância para o fortalecimento da educação das nossas crianças e jovens e a consequente abertura de novas perspectivas para o futuro próximo. O espanhol tem 80% da mesma raiz do português, o que facilita o aprendizado da língua que vai abrir janelas para o conhecimento dos costumes, hábitos e outros aspectos da cultura dos vizinhos.

Nosso domínio da língua deles fortalece as relações brasileiras com seus países e prepara o bloco continental para parcerias mais significativas nas áreas comerciais, científicas, tecnológicas, ambientais, culturais e humanitárias. E um primeiro passo já prenuncia esse movimento: em seu discurso de posse, Lula sinalizou a volta do Brasil ao protagonismo internacional e anunciou a retomada da integração Sul-Americana a partir do Mercosul e da revitalização da União de Nações Sul-Americanas - Unasul. E o Brasil, como principal país do continente, certamente será o camisa dez desse time sul-americano.

Em tempo: Pelé foi muito melhor que Maradona.

(Hamilton Carneiro é formado em Letras e pós graduado em Ciência Política, é publicitário e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás)