O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG completa 63 anos no próximo dia 29 de dezembro. São mais de seis décadas cuidando da população de Goiás. O HGG é a extensão do lar de muita gente, pois cuida não só de pessoas que precisam de tratamento, mas dos que atuam diariamente na unidade, se dedicando para que os pacientes do hospital tenham acesso digno à saúde.

Além de ser uma unidade de saúde 100% pública, que respeita os princípios da assistência, com garantia de acesso igualitário à saúde, resguardando os princípios constitucionais que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), o hospital realiza prestação de serviços de média e alta complexidade, com atendimento especializado, cirurgias eletivas de alto custo e procedimentos diagnósticos, em mais de 30 especialidades, o que é incrível!

A construção dessa história é marcada pela confiança em seus procedimentos, na cordialidade com seus pacientes e nas resoluções dos problemas gerais que podem acontecer nas instalações do hospital. O HGG é uma unidade hospitalar que garante assistência multiprofissional especializada, que desenvolve o ensino e pesquisa e tem como meta o respeito e a valorização da vida. Sendo assim, não poderia deixar de ser reconhecido numa data como esta. São momentos que marcaram a minha história também, pois conheci e atuei no HGG de perto. Talvez a sua história ou de um familiar também tenha sido marcada pela instituição.

Só quem já esteve no HGG sabe do que eu estou falando. Não basta só estar internado para realizar um procedimento cirúrgico, é possível ainda se alegrar e se sentir mais à vontade por meio dos projetos de humanização desenvolvidos na unidade – um dos meus favoritos é o Sarau do HGG. Essa foi a primeira ação pensada exclusivamente para o paciente, com foco na cura, na mansidão que canções alegres, de paz e amor transmitem aos nossos corações calejados. Ainda no hospital é possível ler, pois a unidade tem uma biblioteca itinerante, é possível pintar, porque tem uma oficina de arte, é possível sorrir, dançar e se espiritualizar.

Tudo isso com responsabilidade, respeito às diferenças e trabalho em equipe, que vêm rendendo títulos de destaque para a unidade de saúde, como a Acreditação ONA 3 e a certificação ACSA. Além disso, recentemente, ficou no ranking dos 40 melhores hospitais públicos do Brasil, sendo considerado um hospital eficiente, de qualidade e seguro aos seus usuários. Essa nomeação só ressalta a seriedade e compromisso do HGG com a população.

(Sérgio Vencio é secretário de Estado da Saúde do Estado de Goiás)