O enfrentamento de doenças graves nos coloca a todos diante de situações de fragilidade, trazendo a percepção da nossa finitude, no paradoxo existente entre a perfeição que constitui nosso corpo físico e a extrema fragilidade que pode ceifar nossa vida nesses momentos. Em especial, o vivenciar situações relacionadas ao câncer pode ser devastador para pacientes e familiares.

De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o Brasil deverá registrar 704 mil casos novos de câncer no Brasil por ano do triênio 2023-2025. As informações são da publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, lançada nesta quarta-feira, 23, na sede do Inca, no Rio de Janeiro, como parte da celebração do Dia Nacional de Combate ao Câncer (27 de novembro).

O Governo de Goiás tem como uma de suas prioridades, a construção de uma rede oncológica para atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). O Estado ocupa hoje no Brasil a 6ª posição (44,1%) em relação à média de óbitos por câncer nos últimos 21 anos e os óbitos por neoplasias representam a segunda principal causa de morte em Goiás desde 2018.

Atualmente Goiás conta com cinco serviços habilitados pelo Ministério da Saúde para tratamento do câncer. Hospital das Clínicas da UFG, Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, Hospital Evangélico de Anápolis e o Hospital do Câncer Araújo Jorge, em Goiânia.

Levando-se em conta a população do Estado e os dados epidemiológicos, essa gestão atualizou o plano estadual de oncologia, com a inserção de novos serviços estaduais de oncologia. Em 1º de julho deste ano o Centro de Oncologia no Hospital Estadual do Centro-Norte (HCN), no município de Uruaçu, foi inaugurado, se constituindo na primeira unidade de saúde pública do Estado a oferecer tratamento contra o câncer com 36 leitos de internação, ambulatório e quimioterapia, equipamentos de última geração e equipe multiprofissional.

Ainda este ano será aberto o serviço de oncologia do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, nos mesmos moldes do HCN, dotando a Macrorregião Centro Sudeste desse atendimento tão importante.

Essa semana, a Prefeitura de Goiânia entregou ao governador Ronaldæo Caiado o documento que autoriza o uso do solo onde será construído o Hospital do Câncer de Goiás, que sem dúvida nenhuma, será um marco na rede oncológica pública do estado. A unidade está com projeto avançado e será administrada nos moldes do Hospital do Amor de Barretos (SP), reconhecido mundialmente por sua excelência.

O Hospital Estadual Oncológico possuirá recepção ambulatorial, laboratório, ambulatório, setor de exames por imagem, centro de infusão quimioterápico, enfermaria, UTI para adultos e pediátrica, centro cirúrgico, centro de material e esterilização, enfermaria, gerador de energia, farmácia, almoxarifado e serviços de apoio. Contará com 146 leitos destinados à internação de pacientes adultos e pediátricos. A nossa prioridade é iniciar pela construção da ala pediátrica, focando na excelência de atendimento aliada à humanização e acolhimento da família. Saúde exercida com amor. Essa é a nossa missão.



Sérgio Vencio é Secretário de Estado da Saúde de Goiás