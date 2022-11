Com a aprovação da Lei Complementar nº 194/22, houve redução de ICMS sobre diversos bens e serviços, diminuindo drasticamente a receita de estados e municípios. Novas alternativas para mitigar essa perda na arrecadação estão sendo discutidas, entre elas, a tributação sobre a produção agropecuária em Goiás.

Com advento dessa lei, a tributação sobre álcool caiu de 30% para 17%; o do diesel, de 16% para 14%. Houve reduções também nos serviços de telecomunicações, de 29% para 17%, e de energia elétrica, de 25% para 17%, resultando em perda estimada na arrecadação estadual para 2023 em R$ 5,5 bilhões. Sublinha-se que essa redução da carga tributária afetou a arrecadação nos municípios na medida em que parte (25%) do ICMS recolhido pelo governo do estado pertence aos municípios.

Já se observa, nesse contexto, o impacto dessa desoneração tributária na receita municipal, embora a queda real seja quantificada efetivamente apenas em 2023. Nesse ano, estima-se, de acordo com cálculos da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e da Secretária de Finanças de Goiânia, que a capital do estado vai perder R$ 188 milhões em receita, enquanto os demais municípios do estado perderão valores acima de R$ 1 bi, montantes significativos considerando que diversos municípios goianos sobrevivem da arrecadação dessa fonte de recurso.

A fim de minimizar esse déficit de arrecadação do ICMS, o governo do estado enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui contribuição sobre a produção agropecuária, com porcentual de até 1,65%, a depender do setor.

Entretanto, além dessa nova solução proposta recuperar apenas 30% da arrecadação estadual de ICMS perdida (R$ 1,2 bilhão), não há previsão de repasse dessa nova receita aos municípios goianos. Nota-se, nesse sentido, que essa alternativa desconsidera o fato de os municípios também estarem sofrendo com déficit na arrecadação e de serem eles os responsáveis diretos pela criação de estrutura viária e de logística ao agropecuarista.

Cientes dessa falta de isonomia em um contexto de arrocho fiscal, deputados estaduais têm discutido a possibilidade de emendar o projeto de lei estadual para estabelecer transferência de 25% dessa nova arrecadação aos municípios goianos.

É claro, portanto, que a administração estadual tem padecido com a redução de sua receita, sendo razoável a busca de meios para compensá-la, sob pena de não conseguir desenvolver políticas públicas demandadas pela população.

Da mesma forma, é justo que os municípios também tenham sua parte atendida com o intuito de não conceber os mesmos riscos de má prestação de serviços públicos que o estado teme nesse momento.

Vinícius Henrique Alves é secretário de finanças de Goiânia