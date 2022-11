Ao jogar pedra no governo do estado em razão do Fundo de Investimento em Infraestrutura em Goiás (Fundeinfra), projeto que prevê a contribuição do setor agropecuário e de minérios para investimentos em infraestrutura, a exemplo do que já existe em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão, o ex-governador Marconi Perillo parece esquecer de ações de seus governos.

Após eleito em 2010, em seu primeiro ano do novo mandato, criou um Fundo de Transporte, que ganhou o nome de Rodovida, depois desmembrado em “Rodovida Construção, Rodovida Reconstrução, Rodovida Manutenção e Rodovida Urbano”, segundo ele, devido à enorme demanda do setor.

À época, o ex-governador dizia que, para reconstruir rodovias deterioradas e construir novas, precisou “criar o Fundo de Transporte, ir atrás de dinheiro, fazer projetos e licitações, pois se tratavam de obras caras e difíceis de serem feitas”.

Defendia que, portanto, o FunTranportes era fundamental para a melhoria da infraestrutura do estado, o fácil acesso intermunicipal, a maior segurança e comodidade aos motoristas, além do estímulo ao escoamento das produções do estado.

Além de verba do Fundo de Transporte, contou com financiamento de R$ 1,5 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os trabalhos cuja previsão era cumprir meta até 2014. Durante os seus governos, era comum, também, atribuir a cooperação entre poder público, empresários e trabalhadores os principais avanços do estado.

Como se sabe, o governador Ronaldo Caiado propôs uma contribuição facultativa, com duração de quatro anos, com movimentação transparente e gestão partilhada entre poder público e iniciativa privada. Até lá, o estado vai recuperar sua capacidade de arrecadação em face das recentes perdas devido à redução da alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica e outros.

Enquanto faz críticas rasas, o ex-governador parece, ainda, esquecer que criou o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege), em 2003, para cobrar de quem produz, ou seja, do setor produtivo, custos com a recuperação da infraestrutura que o próprio deixou acabar em seus três governos.

Para aliviar financeiramente o contribuinte, o governador Ronaldo Caiado reduziu, em julho deste ano, a contribuição do setor industrial e de usinas para o Protege.

Nós, goianos, e eu falo como empresário, industrial, produtor rural e cidadão, não temos dúvidas de que o governador empenhará todo o seu esforço para garantir ao estado, a partir do Fundeinfra, capacidade para manter a malha viária em ótimas condições, com fluidez do escoamento de produção. Essa contribuição será devolvida em forma de desenvolvimento e progresso.



Alexandre Baldy é presidente do Progressistas em Goiás, ex-deputado federal e ex-ministro das Cidades