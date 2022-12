Na atual conjuntura política e social, é essencial que se tenha um novo olhar para os municípios. Alçado ao status de “ente federado” na Constituição de 1988, ele é o elo mais frágil e o mais importante dos três níveis de governo. Temos 5568 municípios, com gestores e gestoras que buscam equilibrar as finanças públicas com as enormes injustiças contra esse que é, efetivamente, o ente que está mais próximo do cidadão brasileiro.

É desleal, para se dizer pouco, a forma como é feita a distribuição do bolo tributário, que é a soma de tudo que se arrecada nas três esferas de governo. Somente algo em torno de 19% retorna para as administrações municipais. Em sentido contrário, todavia, cada vez mais responsabilidades são imputadas, como que goela abaixo, para os prefeitos e prefeitas, sobrecarregando os já combalidos cofres municipais.

Em 2023 teremos um Congresso Nacional renovado. Com o governo federal sob “novas rédeas”, é um momento oportuno para se firmar um grande acordo, para um novo pacto federativo e para uma reforma tributária justa, que tire, ou no mínimo amenize, a concentração da distribuição do bolo tributário das mãos da União e dos estados.

Estudos e pesquisas mostram que o governo federal teve significativo aumento de arrecadação de impostos nos últimos anos, mas o que coube aos municípios foi um aumento nas responsabilidades desproporcional ao ganho financeiro.

O que é mais grave, no entanto, é que muitas destas responsabilidades foram transferidas sem nenhum aporte financeiro ou indicação de como seriam pagas essas despesas. Esta distorção impacta a prestação dos serviços públicos e atendimento das demandas de nossa população, obrigando os prefeitos e prefeitas a se tornarem malabaristas para equilibrar receitas e as crescentes despesas.

Mesmo diante deste paradoxo, não é raro a inglória reputação de mal gestores(as). Mal sabem as pessoas, nossos munícipes, que é exatamente o contrário. Diariamente, tomamos decisões com grandes restrições financeiras e não deixamos de atender nossa população como um serviço público exímio e esmerado.

Não há federação sem municípios, que é a célula do nosso sistema federativo. Esperamos, diante do cenário que se inicia em 2023, que os municípios brasileiros sejam respeitados pelo que reza no texto constitucional no que tange a sua a autonomia. A FGM, na vanguarda do movimento municipalista, luta para que autonomia não exista apenas na letra da lei.

Haroldo Naves é prefeito de Campos Verdes, presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM) e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM)