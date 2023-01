Em visita a Goiânia no ano passado, pouco antes das eleições de novembro, o professor e historiador João Cezar de Castro Rocha foi categórico: o Bolsonarismo é maior que Bolsonaro e irá ultrapassar a figura do agora ex-presidente.

À época, fiquei assustado com a previsão, embora entendesse ser crível, já que os demônios, que antes se escondiam pelas sombras, encontraram voz para expressar toda sua violência, racismo, homofobia, misoginia, agressividade e grosserias, sem qualquer pudor.

O prenúncio e os alertas não amenizaram o susto e a perplexidade com as quais acompanhei a depredação da sede dos Três Poderes na Capital Federal, no último domingo. Fiquei atônito. O Mundo também.

As atrocidades cometidas contra o patrimônio público e as Armas da República são algo inacreditável para um povo sempre visto como pacífico e ordeiro, mesmo em momentos de graves crises políticas e econômicas registradas na nossa história recente.

Como advogado, ex-presidente da OAB-GO e ex-diretor da OAB Nacional, penso a vida a partir da Constituição Federal. Assisti com tristeza o tripudiar de um dos baderneiros sobre a Carta Magna, a destruição do Plenário do Supremo Tribunal Federal e a afronta aos Símbolos da nossa República.

Destruíram não só um Patrimônio Tombado mas mancharam a imagem do Brasil lá fora e perante uma parte do País que, a despeito de qualquer diferença política, ainda preza pela civilização, diálogo, respeito ao Estado Democrático de Direito e às Instituições. Os depredadores, ao que parece, estavam ali cumprindo um comando que lhes fora dado por gente da pior qualidade, com aparente leniência de parte da polícia e do Governo do Distrito Federal.

Um dos avanços civilizatórios do século passado, em todo o mundo, foi o fim do estado de guerra permanente e a opção por soluções pacíficas de litígios e conflitos. Entretanto, aqui, no Brasil, nos últimos quatro anos, voltamos ao obscurantismo de séculos atrás, com a propagação do ódio, desinformação, sensacionalismo, ofensas, aversão à ciência e ataque às instituições democráticas.

Tudo superou a razão e a lógica. Grupos se reuniram em bolhas conspiratórias que beiravam o ridículo! Agora se mostraram perigosos. Tanto que, no último domingo, os ataques violentos trouxeram à tona o termo terrorismo.

Precisamos de um processo de reeducação, sair das bolhas e tribos que só falam para si, desarticular a indústria da desinformação e retomar o processo civilizatório. Será preciso um amplo e firme diálogo nacional, passando, é claro, pela punição dos culpados desta destruição - seja quem for!

Comportamentos e movimentos, antes visto como ridículos, tornaram-se perigosos. Na verdade, nunca teve graça.

(Miguel Ângelo Cançado é advogado, ex-presidente da OAB-GO e ex-diretor da OAB Nacional)