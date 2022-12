Em vez de outro mês comum, dezembro permite que as pessoas reflitam e avaliem suas realizações e desafios durante o ano. Em 2022, e pelo segundo ano consecutivo, o Sebrae quebrou seu próprio recorde e alcançou o marco de 356 mil atendimentos, dentre palestras, cursos, orientações técnicas, consultorias, ações de acesso a mercado de pequenos negócios.

Além disso, foram cerca de 60 mil alunos e mais 12 mil professores e atendidos com soluções de programa Sebrae de Educação Empreendedora. Com resultados exitosos e nossa equipe motivada entraremos em 2023 renovados para fazer ainda mais.

O ano de 2022 foi um marco. Comemoramos 50 anos com dezenas de atividades entregues às micro e pequenas empresas. Foi também o ano em que solidificamos nossa presença digital com diversos serviços gratuitos e ampliamos a presença física do Sebrae nos 246 municípios goianos.

Unimos esforços dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva, colaboradores, consultores e instrutores (credenciados) e ampliamos parcerias com entidades empresariais e instituições (públicas e privadas) para o pleno atendimento às 700 mil micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais formalizados.

Entendemos que os pequenos negócios são os grandes protagonistas do desenvolvimento sustentável do país e por isso estamos diuturnamente atuando em rede para transformar o ambiente de negócios no nosso Estado. A cada dia, desenvolvemos a gestão interna e atualizamos os serviços e produtos para as pequenas empresas com base na inovação, informação e conhecimento. Lançamos novos produtos e serviços, tais como Escola de Negócios, Desafio GO Jovem, Amarê Fashion, Sebrae em Campo, Eficiência Energética, Rota dos Pirineus, dentre outros. No próximo ano, o Sebrae estará com novos projetos para turismo, moda, artesanato, economia criativa, negócios rurais, empreendedorismo feminino, advocacia empreendedora e lojista digital.

Está na missão do Sebrae garantir apoio aos empresários para que possam desenvolver seus negócios e manter as portas físicas ou virtuais de suas empresas abertas e com sucesso. Sebrae está renovado e fortalecido para apoiar a abertura, permanência e o crescimento dos pequenos negócios nos 246 municípios no nosso Estado de Goiás.



(Antônio Carlos de Souza Lima Neto é diretor Superintendente do Sebrae Goiás)