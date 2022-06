SecoviGoiás, 42 anos de história

No dia 12 de junho, comemoramos com honra os 42 anos de existência do Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás (SecoviGoiás). São mais de quatro décadas de muito trabalho, lutas e incontáveis conquistas, sempre buscando oferecer a nossa parcela de contribuição para o avanço dos…