O agronegócio goiano foi surpreendido, logo após as eleições, com a notícia da criação, pelo governo do Estado, do famigerado Fundo de Infraestrutura (Fundeinfra), a ser custeado com a contribuição de até 1,65% sobre a produção agropecuária. A justificativa, presente no projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa, é de formar um caixa de R$ 2,4 bilhões em quatro anos para investir em infraestrutura. Este é um dos maiores absurdos da história de Goiás, vindo de um governo que se diz representante do agronegócio.

Durante meus quatro mandatos como governador de Goiás, realizei obras de infraestrutura em todo o nosso Estado, sem criar imposto ou taxar quem faz com que Goiás seja a potência produtiva que é. Goiás deve muito ao agronegócio, que é gigante e um dos mais importantes do País.

É importante destacar que os produtores de soja, milho, cana-de-açúcar, carnes e minérios – afetados diretamente pela medida, que atingirá todo o setor produtivo de maneira indireta – já pagam seus impostos e contribuições. É, no mínimo, muito injusto querer fazer com que o agro suporte esse novo fardo.

O governador Ronaldo Caiado descobriu só agora a necessidade de investir em infraestrutura, depois de passar quatro anos de um governo sem marca, sem obras, sem investimentos. O que se viu nesse período foi uma mera apropriação das obras e programas criados em minhas gestões com a simples mudança de nome. Foi assim com hospitais e com programas sociais. A população percebe isso.

Esse governo não realizou os investimentos necessários mesmo tendo todas as condições para isso. Logo depois da posse, ele conseguiu suspender o pagamento de dívidas com a União e com os bancos oficiais. Em que esse dinheiro foi aplicado? Além disso, conseguiu adesão ao Regime de Recuperação Fiscal com condições facilitadas para contrair empréstimos, inclusive internacionais.

Em meus governos, não tive nenhuma dessas facilidades. Mesmo com todos os desafios, conseguimos manter o pagamento dos servidores em dia, pagar as parcelas das dívidas, manter o nome de Goiás no cadastro de bons contribuintes. E investimos. Construímos hospitais, como o Crer e o Hugol, construímos estradas modernas e seguras, demos condições para o agronegócio se expandir, com segurança jurídica, sem ameaças ou ardis.

Durante minhas administrações, relutei e encontrei alternativas para não taxar o agronegócio goiano, que é o motor da economia do Centro-Oeste e do País. O setor é responsável pelo superávit de exportação nacional, por grande parte do PIB e geração de empregos.

Sempre tive um excelente relacionamento com os líderes das entidades que representam o setor, com reuniões periódicas, ouvindo suas sugestões e atendendo suas demandas. Resta agora esperar que esse injusto projeto seja rejeitado pelo Legislativo.

Marconi Perillo é ex-governador de Goiás