À espera do apocalipse

O fim do mundo vem aí. Seus sinais são os tufões e maremotos, as enxurradas e incêndios do clima caótico. A Guerra da Ucrânia e a chance maior de um cataclismo nuclear. A trilha sem volta rumo à desertificação da Amazônia. O fantasma de um vírus mil vezes mais letal que o da Covid.