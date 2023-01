“Os Fabelmans” é cheio de peripécias. Como outros filmes de Steven Spielberg, sua força vem das reviravoltas da trama, que se apoia mais em si mesma do que na busca de um sentido. O que conta são os sobressaltos do melodrama, que conflui para um final redentor.

E tome olhos esbugalhados de crianças boquiabertas com a mágica do mundo. Tome o crescendo da trilha sonora, que produz reações estereotipadas – agora é hora de rir: kkkk; ou se encantar: óóóó; ou de jorrar cascatas de lágrimas no escurinho do cinema: buááá.

Spielberg não nuança. Faz blockbusters. Domina a técnica e metralha efeitos especiais. Vide o “Tubarão” predador, os aliens de “E.T.” e “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”, os dinossauros de “Jurassic Park”, os petardos de “O Resgate do Soldado Ryan”.

“Os Fabelmans” traz para o primeiro plano a própria técnica cinematográfica. Na sua melhor sequência, a família e um tio postiço estão num acampamento. O adolescente Sammy filma cenas noturnas e, ao revê-las em câmera lenta, descobre que a mãe e o tal tio têm um caso.

As cenas lembram “Blow-Up”, de Antonioni, no qual a ampliação de uma foto revela que o fotógrafo pode ter testemunhado um crime. Mas, enquanto o italiano realça os antolhos da tecnologia, o americano crê nela cegamente.

É a indústria que norteia “Os Fabelmans”. Na primeira vez que vai ao cinema, Sammy vê “O Maior Espetáculo da Terra”, o blockbuster de Cecil B. DeMille. Fica siderado com a sequência da trombada do trem, a ponto de reproduzi-la numa maquete e filmá-la.

O contraponto entre a paixão amorosa e o desastre ferroviário seria uma abordagem inventiva. Mas a locomotiva de Steven Spielberg não se aventura por esses trilhos. Opta pelo pacato piuí da mistificação autobiográfica.

O longa “Os Fabelmans” conta que ele fez filmetes de guerra e bangue-bangue na juventude para aprender a técnica do cinema. Agora ele a utiliza para arrasar quarteirões da sensibilidade. O arraso implicou em evitar uma colisão trágica no filme, a de Édipo.

Isso é feito com um deslocamento. Em vez de lutar com o pai pelo afeto da mãe, Sammy-Édipo transfere seu ódio para o amante dela. Fantasmal e violenta, a ruptura do tabu do incesto, lei fundadora da civilização ocidental, dá lugar a um mimimi contra o adultério, a transgressão acessória.

O deslocamento faz da tragédia um novelão. O filme pula do antissemitismo para um cara que, caído do céu, discursa sobre família e arte. O simplismo é arrematado pela aparição, outra vez vinda do nada, do diretor John Ford, caricaturizado por David Lynch. Nada faz sentido.

Freud nota em “A Interpretação dos Sonhos” que o impulso edipiano elucida “Hamlet” e “Os Irmãos Karamazov”, além de “Édipo Rei”, obras acerca do embate entre filhos e pais. Nem pensar em pôr Spielberg na lista ilustre, junto com Shakespeare, Dostoiévski e Sófocles.

Já a escocesa Charlotte Wells faria boa figura no rol. “Aftersun”, seu filme de estreia, que dirigiu aos 35 anos, não é uma obra-prima. Até porque não tem essa ambição. Na contracorrente do cinema gritado de hoje, ela alude, elude, ilude.

Sem arroubos nem rojões, seu filme é côncavo e lírico. Parece um conto porque sintetiza uma situação, as férias de pai e filha na costa turca. Também se assemelha a um poema, pois tira energia de um fluxo de imagens espessas, banais e com um quê oculto.

É denso a partir do título. “Aftersun” é o bálsamo que acalma a pele depois de um dia de verão. É também o que ocorre após o Sol se pôr e, na noite escura da alma, a nostalgia da luz que doura e inflama o corpo.

No inglês, o título conota, ainda, uma busca. “After sun” significa à cata do sol – pode ser a procura do pai pela filha, ou a dela por ele. Por fim, “sun” e “son” têm pronúncia idêntica: quando o sol e o filho se vão, um pai arde na solidão. Todos esses sentidos surgem no filme.

Ele fala de uma filha de 13 anos e um pai de 31 que tomam sol na piscina, passeiam, se dão bem. Ainda assim, aflições afloram. Como quando Laio chora; ou Antígona diz a Édipo que ele não tem dinheiro.

Nada horrendo acaba ocorrendo. Mas a cena em que se dão adeus é de cortar os pulsos. O filme vai também ao futuro, em imagens obscuras nas quais a menina, agora adulta, cuida da sua filha.

A moça revê filmes caseiros das férias com o pai. Ele terá morrido? Não se sabe ao certo, mas se intui que algo vital se perdeu. Não para sempre porque – viva a arte – “Aftersun” recupera esse algo inefável.

(Mario Sérgio Conti é jornalista e autor de ‘Notícias do Planalto’)