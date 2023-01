As cores que enxergamos são, na verdade, a decomposição que acontece com a luz branca. Quando um corpo de cor branca recebe a luz branca significa que ele reflete todas as sete cores que formam essa luz branca. Um corpo violeta tem essa cor porque recebe luz branca e reflete apenas a violeta, absorvendo as outras. Um objeto negro absorve todas as cores e não reflete nenhuma delas.

Qual seria a cor de uma mente?

Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, do sentido da vida, do passado que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. O mês é uma espécie de travessia e por isso foi escolhido para uma campanha que nos sensibiliza para os cuidados com a saúde mental: o “Janeiro Branco”.

A cor branca foi escolhida por representar “folhas ou telas em branco” sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e as quais desejamos concretizar. Dessa maneira, podemos começar a pensar que saúde mental é quando os movimentos criativos encontram espaços para fluir, sendo possibilidades no viver de uma pessoa.

A saúde mental não seria o mesmo que conquistar as virtudes onipotentes que a cultura ocidental atribuiu ao branco, geralmente associado à aspectos de tranquilidade, paz, pureza, anulação ou perfeição.

A saúde mental é, na verdade, uma circunstância super dinâmica que nos permite refletir e absorver emoções. Esse jogo de identificações e projeções que rola desde sempre, desde quando habitamos o corpo da nossa mãe. Vamos crescendo e absorvendo, todo dia um pouco, quem somos e refletindo o que não somos, nas diversas relações, até construir nosso próprio colorido emocional.

Gosto de pensar nesse excesso de luz refletida, que permite o branco existir. Não seria esse o desafio do nosso tempo, o de não aceitar tantos excessos e exigências desumanas?

Gosto também da característica da cor branca de se misturar com outras cores suavizando seus tons, porque uma mente saudável é aquela que abranda o estado emocional do outro, como faz um adulto cuidador que ajuda uma criança a se acalmar, “ficar menos vermelha”, assim que a raiva vai passando.

Saúde mental tem mais a ver com disponibilidade para cuidar do que com esterilização de emoções! É justamente a presença de todos os sentimentos, que nos permite cuidar de outro ser humano e do nosso mundo interno.

“Bandeira branca, amor” é quando a gente renuncia a guerra com nossa humanidade e aceita as imperfeições, que o branco sempre mostra tão bem, já que suja com tanta facilidade.

(Maysa Bernardes Balduino é psicanalista clínica, membro associada da SBPGoiânia, é professora de Teoria Freudiana na residência médica da Pax Instituto de Psiquiatria)