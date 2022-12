A natureza não é democrática!

Como a ética e a medicina, a democracia é antinatural. Elas agem no sentido oposto ao da natureza. O que não implica uma crítica à democracia, que tem um papel fundamental no equilíbrio de forças na sociedade.

Nada indica que ser natural pressupõe ser bom. A natureza não é a referência mais adequada. Os gregos achavam que deveríamos imitá-la. Tsunamis, terremotos, doenças inatas não se tornam boas por serem naturais. Após tantas tragédias naturais entendeu-se que ela não é sempre boa.

No Estado de Natureza, de Hobbes, o homem é desejante e tem medo do ataque de outro homem. A busca incessante para satisfazer seus desejos o faz atacar seu vizinho. Há uma assimetria entre a abundância de desejos e a carência dos recursos. Para evitarmos uma guerra de todos contra todos, surge o Contrato Social. Com ele, o indivíduo renuncia a parte de sua liberdade e aliena ao Estado a regulação da sociedade, impondo limites aos indivíduos.

Muito se fala sobre democracia atualmente. Os debates em praça pública ganharam contornos fortemente ideológicos. A racionalidade se perdeu e o uso das palavras se vulgarizou. O ano eleitoral estimulou mais esse movimento, reforçado pelas discussões insanas e ideológicas sobre a confiabilidade do processo eleitoral.

A Democracia é definida como o poder exercido pelo povo. Na democracia representativa, quem melhor representa o povo é o Poder Legislativo, composto pelos diversos segmentos sociais, inclusive as minorias. Apesar de o chefe do Executivo ser definido pela maioria, ele tem o dever de governar para todos, seguindo as regras definidas pelo Legislativo.

Há uma suposição falaciosa, vista como obviedade, de que a democracia deve representar a vontade da maioria, subjugando a minoria. Não há nada no regime democrático que imponha que a maioria represente o povo. Se a maioria o representasse, a democracia seria desnecessária. Como na seleção natural, por ser mais forte, a maioria não depende de um regime para se impor.

Na democracia representativa, há mecanismos de proteção das minorias, como os quóruns qualificados nas votações e os critérios de definição dos eleitos nas eleições proporcionais. O objetivo é reequilibrar as forças naturais. A democracia deve tratar os desiguais, desigualmente, com o objetivo de os tornarem iguais em direitos.

A política é parte essencial do regime democrático. Uma atividade racional a se basear no debate de ideias em busca da definição dos critérios de acesso aos recursos. O exercício da política se aproxima da ética, que também utiliza a razão em benefício de uma melhor convivência social, coma limitação dos desejos individuais. Sem a política e a ética, o uso da força se imporia e sairíamos no braço para satisfazer nossos desejos.

Apesar de suas imperfeições, o regime democrático, junto com a ética e a política, é essencial para o aperfeiçoamento da sociedade. A natureza continuará sendo imprescindível à evolução das espécies, mas a sociedade só evolui com os pilares da ética, da política e da democracia. Não somos gado, nem baratas, nem cigarras. Somos dotados de racionalidade e não devemos renunciar a ela para imitar os insetos.



(Adriano da Rocha Lima é Secretário-Geral de Governo de Goiás)