É com satisfação que acompanho a iniciativa do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (Mdic) e vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para promover a retomada do processo de industrialização brasileiro. Há algum tempo venho chamando atenção para a desindustrialização que o país sofreu nos últimos anos, expressa no pior patamar do PIB industrial desde 1947 - quando se iniciou a série histórica calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os atuais 11% do PIB industrial são menos da metade do que a indústria de transformação chegou a representar em 1985 - 24,5% da economia do país. Estima-se que o Brasil perdeu 36 mil fábricas de 2015 a 2020, o que resultou no fechamento de 1,4 milhão de vagas de emprego. Vale notar que, apesar de reduzida, a participação de 11% no PIB responde por 29,5% da arrecadação tributária do país. Nenhum outro país viu a participação no PIB da indústria manufatureira reduzir tão rapidamente.

A indústria goiana apresenta um resultado melhor que o nacional, com participação de cerca de 20% no PIB do estado, mas também registrou perda nos últimos anos na ordem de 6,6%.

A perda de participação da indústria no PIB se dá principalmente porque o setor não adquiriu competitividade para trabalhar produtos com valor agregado. No relatório Competitividade Brasil 2019-2020, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil ocupa a 17ª posição em comparação com outras 18 economias do mundo similares à brasileira. Ficou em penúltimo lugar do ranking, à frente apenas da Argentina.

É importante observar que, quando se vendem commodities, sejam minerais ou agrícolas, sem a devida agregação de valores, não se gera emprego interno. A industrialização, no entanto, não concorre com a produção de minério de ferro e commodities agrícolas, que, muito pelo contrário, pode contribuir com a reindustrialização do Brasil, atraindo indústrias de setores da siderurgia, de alimentos, de energia limpa e da construção civil.

É preciso, no entanto, equalizar a falta de competitividade dos produtos manufaturados brasileiros - o que nos remete ao Custo Brasil, que, em 2019, era superior a R$ 1,5 trilhão por ano, representando 20,5% do PIB - e a falta de mão de obra qualificada. Segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, o setor precisará qualificar 9,6 milhões de pessoas até 2025.

Retomar o processo de industrialização requer ações a serem adotadas pelo governo com apoio do Congresso Nacional na construção de uma agenda que aumente a competitividade de nossas indústrias, o que não será possível sem uma reforma tributária que reduza a carga tributária, além da modernização e ampliação da infraestrutura; atração de investimentos; redução da burocracia e do custo de financiamentos; garantia de segurança jurídica e investimento em qualificação profissional.

Caso não avancemos nessa pauta, o país continuará refém de uma economia primária exportadora, perdendo renda para o resto do mundo e ampliando a desigualdade social.



(Vilmar Rocha é professor da Faculdade de Direito da UFG; presidente do PSD de Goiás e coordenador de Relações Institucionais da Fundação Espaço Democrático do PSD)