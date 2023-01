Com a aprovação do novo Plano Diretor ainda no primeiro semestre do ano passado e os ajustes promovidos no Código Tributário Municipal (CTM), cuja lei foi publicada no último dia 31, teremos em 2023 um cenário mais atrativo para se investir em Goiânia. Avançamos muito e temos de reconhecer a importância da parceria firmada pelo poder público, por meio da Prefeitura de Goiânia e da Câmara Municipal, com entidades da sociedade civil organizada, inclusive com a nossa participação. Mas ainda há leis com conteúdo vital para que os avanços conquistados efetivamente se consolidem.

O novo Plano Diretor é desenvolvimentista e vai trazer muita justiça social através do desenvolvimento econômico. A industrialização de nossa cidade, que já deveria ter ocorrido há muito tempo, é o principal ponto de mudança estrutural. Ela vai trazer emprego e renda com qualidade para nossa população, melhorando sua capacidade de consumo, e, portanto, trazer empreendimentos de melhor qualidade, de maior capacidade para atender às necessidades das pessoas.

Porém, ainda é preciso concluir sua regulamentação, por meio das leis complementares ainda pendentes; são 12 no total e apenas algumas foram sancionadas. Sem essas regras complementares, todo o trabalho que foi feito na revisão do Plano Diretor fica sem efeito. Aprovar essas leis com a maior rapidez possível vai fazer com que iniciemos o ano de 2023 em outro patamar de desenvolvimento para nossa cidade.

Essas regulamentações não iriam para a frente se não tivessem sido aprovadas as mudanças no Código Tributário. O novo CTM é justo dentro do que é possível, temos de continuar buscando a diminuição do estado em todas as suas instâncias – municipal, estadual, federal –, mas dentro da realidade hoje penso que ele foi o mais responsável possível. Isso porque vai dar o equilíbrio fiscal para a prefeitura manter sua máquina em funcionamento e fazer os investimentos necessários, sem penalizar o contribuinte.

É preciso reconhecer o empenho da Prefeitura de Goiânia em chamar as entidades da sociedade civil para colaborar de forma responsável com a cidade, mas com equilíbrio, para que os munícipes não ficassem expostos a reajustes de até 45%, como vimos em 2022. Também os vereadores, que conseguiram aprovar a lei em tempo para a entrada em vigor. Essa atualização tributária será fundamental para esse desenvolvimento previsto no Plano Diretor. As Secretarias de Finanças e Planejamento também tiveram atuação destacada, para garantir qualidade técnica aos projetos do CTM e do Plano Diretor.

Quando se onera excessivamente a propriedade privada, mata-se o desenvolvimento. Quando é atacada por altos impostos e insegurança jurídica, tira a possibilidade da maior ancoragem financeira das empresas. Isso é fundamental para o fluxo de capital que gera desenvolvimento. Estávamos indo na contramão disso, mas houve essa correção. Ter na propriedade privada a possibilidade de garantia para as empresas traz um ganho muito grande.

Quando a cidade abre as portas para o desenvolvimento econômico, principalmente para a industrialização, o Tesouro Municipal fica menos dependente do IPTU. A prefeitura arrecada mais com a dinamização da economia da cidade, sem precisar pesar tanto no bolso do contribuinte através do IPTU. Goiânia está de portas aberta para atrair investimentos e eles virão acompanhados de maior qualidade de vida para a população.

(Antônio Carlos da Costa é presidente do Secovi Goiás)